Alumnos toman clases a distancia por obras inconclusas en escuelas de Cozumel

Cerca de 500 estudiantes iniciaron el ciclo escolar 2026-2027 sin regresar de manera presencial a sus aulas, debido a obras de infraestructura que permanecen en proceso. La situación mantiene algunas actividades académicas a distancia, mientras las autoridades educativas tienen comunicación con las empresas responsables para acelerar la conclusión de los trabajos y determinar las condiciones para el retorno de los alumnos, informó el director de Educación, Saturnino Magaña Valle.

Indicó que al inicio del ciclo escolar permanecen casos en los que el regreso presencial fue pospuesto debido a labores pendientes en los planteles. Entre los institutos señalados se encuentra el jardín de niños “Melissa Pérez”, donde se realizan trabajos relacionados con las instalaciones eléctricas de los salones. La obra no corresponde a la construcción de un domo, pero las condiciones actuales del inmueble impidieron que los estudiantes regresaran a las aulas.

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En la primaria “Jorge México”, el domo ya fue concluido y el área se encuentra limpia, aunque todavía permanecen escombros que deben ser retirados antes de que el espacio quede completamente disponible para las actividades escolares. En la escuela “Bernardino Mezo”, la estructura del domo continúa en proceso y el techo todavía no ha sido colocado, por lo que los trabajos siguen en el plantel.

Indicó que la fecha de regreso presencial quedará sujeta a la terminación de los trabajos y determinación de las autoridades educativas sobre las condiciones necesarias para reabrir las escuelas.

Josefina Moguel, mamá, mencionó que lo principal es conocer cuándo terminarán las labores y qué día podrán regresar los estudiantes. “Una fecha definida permitiría organizar las actividades familiares”.

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Rafael Mendoza, padre de familia, subrayó que mientras continúen las obras es necesario contar con información clara sobre las actividades escolares y la fecha prevista para regresar a las aulas.

Las familias deberán ajustarse a las indicaciones establecidas por cada plantel para mantener la continuidad de las actividades académicas. La duración de la modalidad a distancia dependerá del avance de las labores y de la disponibilidad de los espacios educativos.