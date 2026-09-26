Yucatán abre 13 Clínicas de Heridas y Estomas; darán atención gratuita desde el 28 de septiembre

Yucatán puso en marcha una Red Estatal de Clínicas de Heridas y Estomas para ofrecer atención especializada en centros de salud de primer nivel y evitar que pacientes con diabetes, úlceras venosas y otros padecimientos tengan que acudir a hospitales de mayor complejidad.

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la puesta en marcha de 13 clínicas que comenzarán a operar el 28 de septiembre, de 7:00 a 14:30 horas, con personal de enfermería, y ampliarán su horario conforme crezca la demanda.

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Estarán ubicadas en Mérida, Kanasín, San José, Progreso, Hunucmá, Kiní, Santa Rosa, Chemax, Ixil, Valladolid, Ticul, Tekax y Peto, con cobertura en el Centro, Oriente y Sur de Yucatán. Esta distribución territorial permitirá que personas de comunidades que debían trasladarse para recibir una curación especializada puedan acceder al servicio con mayor cercanía, lo que representa un ahorro para las familias con integrantes que viven con diabetes u otros padecimientos que requieren este tipo de cuidados.

“Para poner en marcha esta red, el Gobierno del estado ha invertido más de 4 millones 200 mil pesos de recursos propios en insumos y material de curación, para que a ningún paciente le falte lo necesario, y también para adecuar los espacios donde se realizarán estas curaciones”, indicó el Mandatario estatal.

Díaz Mena agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, el respaldo a los servicios de salud de Yucatán, al destacar que comparten la convicción de garantizar el acceso gratuito, universal y digno a la atención médica.

Huacho también reconoció la vocación de servicio del personal médico y de enfermería de Yucatán, cuya labor contribuye al cuidado y seguimiento de las personas que requieren atención en las distintas unidades de salud.

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Modelo federal

Por su parte, el secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), Miguel Alberto Alcocer Gamboa, destacó que la Red Estatal de Clínicas de Heridas y Estomas se implementa bajo el modelo de atención establecido por la Secretaría de Salud federal, que sirve como referencia para homologar estos servicios en el país.

Explicó que las clínicas aplicarán criterios comunes para identificar riesgos, valorar a cada persona, definir el tratamiento adecuado y evaluar su evolución, particularmente en casos relacionados con diabetes mellitus, úlceras venosas y otros padecimientos que requieren seguimiento especializado.

Un ahorro a las familias

Al señalar que acercar estos cuidados representa un ahorro para las familias, comentó que en el sector privado una curación básica puede costar entre 150 y 400 pesos, y una que requiere un manejo avanzado, entre 300 y 600 pesos o más; mientras que recibir atención en los centros de salud permite reducir el gasto de un tratamiento que puede requerir curaciones muy frecuentes”, explicó.

A su vez, la coordinadora normativa de la Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, Guillermina Vela Anaya, reconoció la implementación de esta iniciativa en Yucatán y destacó su contribución a la prevención, la atención especializada y el cuidado de la salud desde el primer nivel.

Durante el evento, el Gobernador entregó reconocimientos y tabletas a líderes de enfermería de las Clínicas de Heridas y develó las placas correspondientes a las jurisdicciones sanitarias donde se implementarán estos servicios.