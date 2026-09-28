La Luna llena hizo aparecer una serpiente en Chichén Itzá: así fue el sorprendente fenómeno

La luz de la Luna llena volvió a dibujar la llamada Serpiente Lunar sobre las escalinatas de El Castillo de Kukulcán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, durante la madrugada, en un espectáculo arqueoastronómico que pudo apreciarse gracias al cielo despejado.

Imágenes captadas durante las primeras horas del día m cómo el resplandor lunar proyectó sobre la alfarda Noroeste del templo siete triángulos de luz que, al alinearse, generan la apariencia de una serpiente descendiendo por las escalinatas rumbo al cenote sagrado.

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De acuerdo con los registros consultados, el fenómeno ocurrió entre las 4:28 y las 4:45 horas y fue documentado por primera vez hace 97 años por el custodio Arcadio Salazar Lara.

A diferencia del conocido descenso de Kukulcán durante los equinoccios de primavera e invierno, esta manifestación ocurre durante la noche y está relacionada con la luz de la Luna llena.

El custodio José Antonio Keb Cetina explicó que esta representación está vinculada con la cosmovisión maya y el principio de dualidad, al relacionar al Sol y la Luna, el cielo y la tierra, así como la vida y la muerte.

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La denominada Serpiente Lunar también es interpretada como una manifestación femenina asociada con la diosa Uh, contraparte de Kukulcán, y guarda relación con el ciclo agrícola, las lluvias y el agradecimiento por las cosechas.

Este fenómeno puede observarse únicamente bajo determinadas condiciones de iluminación lunar y durante períodos cercanos a los equinoccios de primavera y otoño, por lo que su aparición constituye una de las manifestaciones arqueoastronómicas menos conocidas de la zona aqueológica de Chichén Itzá.