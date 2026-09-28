Certamen Embajadora Xmatkuil 2026: ellas son las primeras finalistas del concurso

La primera semifinal del Certamen Embajadora Xmatkuil de la Feria Internacional de Yucatán 2026, realizada en el municipio, dejó a sus cinco primeras clasificadas para la gran final.

Las jóvenes que avanzaron son: María Alejandra Cano Solís, de Peto; Mariana Evelin Novelo Alcocer, de Tekax; Julieta Maricruz Ix Lara, de Muna; Nadia Romina Ávila Sierra, de Tzucacab; y Effy Paola Puerto Osuna, de Ticul.

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El evento se realizó el sábado pasado a partir de las 19:00 horas en el domo doble, donde se reunieron los habitantes que, con una animada porra, apoyaron a sus favoritas.

El concurso estuvo dividido en dos etapas: traje regional y de noche. Durante las presentaciones se tomaron en cuenta diversos aspectos, entre ellos la elocuencia, seguridad, desenvolvimiento y presentación de cada una de las participantes.

El comité reconoció la participación de todas las jóvenes de la zona Sur, quienes representaron a sus municipios durante esta primera fase del certamen. Con esta selección comenzó formalmente el proceso rumbo a la gran final.

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El certamen contempla tres semifinales en diferentes municipios de Yucatán. Después de la primera realizada en Tzucacab, la siguiente cita será el sábado 3 de octubre en Espita.

Mientras que la última semifinal tendrá lugar el 10 de octubre en Izamal. En cada una serán seleccionadas cinco participantes, por lo que al concluir esta fase habrá 15 jóvenes con pase a la final, quienes viajarán a Mérida.

En las próximas fechas se espera conocer a las representantes clasificadas de las demás regiones del estado, con lo que quedará conformado el grupo de aspirantes a la corona.