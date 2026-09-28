Reporte de personas armadas desata operativo en Santa Ana, Campeche; agentes descartan riesgo

Elementos ministeriales activaron un protocolo de seguridad para llevar a cabo la recuperación de un predio que se encuentra en litigio, ubicado en el barrio de Santa Ana, donde se desplegaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y policías para resguardar el inmueble.

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El predio se localiza sobre la calle 16, a la altura de la calle Cuba, y fue cercado por los elementos ministeriales como parte del procedimiento para recuperar el inmueble, luego de que se reportara que, presuntamente, las personas que se encontraban en el lugar podrían estar armadas.

Ante el señalamiento, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y realizaron las acciones correspondientes para verificar la situación.

Sin embargo, tras la intervención, se descartó la presencia de personas armadas en el sitio.

El operativo se desarrolló mientras avanzaba el procedimiento legal relacionado con la propiedad, por lo que los elementos ministeriales mantuvieron el control y resguardo del inmueble durante las diligencias.

JGH