Localizan en Mérida a Diego Meza, joven reportado como desaparecido desde el 20 de septiembre

Diego Meza, joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de septiembre, fue localizado en Mérida, Yucatán, después de diversas acciones de búsqueda impulsadas por su familia y el colectivo “Más Fuertes que Nunca”.

La movilización comenzó luego de que Lore García, madre del joven, solicitó apoyo desde Guanajuato para encontrarlo.

A partir de esa petición, integrantes del colectivo encabezado por Maricela Orozco Montalvo realizaron labores de búsqueda en la capital yucateca.

¿Cómo fue localizado Diego Meza en Mérida?

De acuerdo con la información difundida, el colectivo activó acciones de localización en distintos puntos de Mérida y pidió apoyo para ampliar la difusión del caso.

Tras estas labores, se confirmó que Diego Meza había sido localizado y la información fue comunicada a su familia.

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El reporte disponible no detalla las circunstancias exactas en las que fue encontrado ni las razones por las que se encontraba en Yucatán.

Colectivo “Más Fuertes que Nunca” participó en la búsqueda

El colectivo “Más Fuertes que Nunca” intervino después de recibir la solicitud de ayuda de la madre de Diego y coordinó acciones para tratar de ubicarlo.

El caso también recibió apoyo de personas que compartieron la ficha y los datos de búsqueda en redes sociales, con el objetivo de ampliar el alcance de la localización.

Hasta el momento, la información pública se limita a confirmar que el joven fue encontrado en Mérida, sin mayores detalles sobre su estado o las circunstancias de su ausencia

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