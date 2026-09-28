Accidente en Tekax deja a un menor sin vida y dos mujeres lesionadas

Un fuerte accidente entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo un menor de edad sin vida y dos mujeres lesionadas, en un hecho ocurrido en el cruce de las calles 41 por 80, en el municipio de Tekax.

El percance se registró cuando el conductor de un automóvil habría cruzado la vía y, por causas que aún son investigadas, terminó impactando la motocicleta en la que viajaban las víctimas. Tras el choque, el menor perdió la vida en el lugar, mientras que las dos mujeres resultaron lesionadas.

Noticia Destacada Conductor provoca volcadura y escapa en la carretera Mérida-Progreso

La magnitud del accidente provocó la movilización de paramédicos y elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia y mantener acordonada el área mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Las mujeres fueron valoradas por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas a un hospital para recibir atención médica. En tanto, las autoridades realizaron las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que uno de sus servidores públicos estuvo involucrado en el hecho; sin embargo, aclaró que al momento del accidente se encontraba en su día de descanso y circulaba en un vehículo de su propiedad.

Noticia Destacada Binomio canino detecta presunta marihuana en paquete en el aeropuerto de Mérida

La dependencia precisó que el elemento no se encontraba desempeñando funciones oficiales ni viajaba en una unidad de la Fiscalía cuando ocurrió el percance.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, que deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque y, conforme a las diligencias, deslindar las responsabilidades que correspondan.