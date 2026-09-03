¡Lluvias y calor! Este es el pronóstico del clima del viernes 4 de septiembre

Para este viernes 4 de septiembre el clima de Cancún se resumirá en calor y probabilidad de lluvias, según el pronóstico metereológico.

Por lo que se recomienda a la población cancunense en consultar constantemente la información del clima en caso de cambios

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Temperaturas superiores a los 30°C

La temperatura máxima para este viernes será cercana a los 34 o 35°C y una mínima de 26 grados, además de cielo nublado y parcialmente soleado.

Durante la madrugada podrían presentarse algunos chubascos tormentosos, mientras que por la mañana se mantendrían condiciones de lluvia débil y cielo parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitación estimada es de alrededor de 40 por ciento.

Además de las lluvias, el ambiente continuará siendo caluroso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección solar durante las horas de mayor radiación.