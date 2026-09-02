Claudia Sheinbaum fortalece a Yucatán: Joaquín Díaz Mena destaca apoyos en pensiones, educación, salud y vivienda

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó sobre los avances de los programas y proyectos impulsados en el estado por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

En su conferencia de prensa quincenal, Díaz Mena agradeció a la Presidenta de México por el apoyo brindado a Yucatán y resaltó que los recursos federales se traducen en beneficios para distintos sectores de la población, desde adultos mayores, mujeres, jóvenes y estudiantes, hasta productores del campo y personas con discapacidad.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno estatal, los apoyos federales abarcan programas sociales, educación, salud, infraestructura, energía y vivienda, además de grandes proyectos estratégicos para el desarrollo económico de la entidad.

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Programas para el Bienestar

Para 2026, la meta es atender a 781 mil 400 beneficiarios en Yucatán, con una inversión estimada de 18 mil millones de pesos a través de los distintos Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno federal.

Entre los apoyos se encuentra la Pensión para Adultos Mayores, así como la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad, programas dirigidos a fortalecer los ingresos de sectores prioritarios de la población.

En materia de juventud y educación, los recursos se canalizan mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas de Nivel Superior y Nivel Medio Superior, así como la Beca Rita Cetina, con apoyos destinados a estudiantes de distintos niveles educativos.

El sector productivo también forma parte de esta estrategia mediante programas como Bienpesca, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida y Fertilizantes, dirigidos principalmente a respaldar las actividades del campo y la pesca.

Asimismo, se contempla el apoyo a las familias mediante Leche para el Bienestar, mientras que La Escuela es Nuestra continuará canalizando recursos para mejorar las condiciones de los planteles educativos de Yucatán.

Educación: más espacios para estudiantes

En materia educativa, entre los proyectos destacados se encuentra la construcción de una nueva preparatoria en Mérida, con capacidad para 11 mil estudiantes.

También se contempla la ampliación de dos preparatorias en Mérida, que permitirán generar 400 nuevos lugares.

Otro de los proyectos relevantes es la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, que tendrá capacidad para 12 mil estudiantes.

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A estos proyectos se suman 29 centros de Educación y Cuidado Infantil, así como la próxima construcción de la Universidad del Mar en Progreso, cuyas obras están próximas a iniciar.

Asimismo, se prevé la creación de tres nuevas Universidades para el Bienestar, que se sumarán a las instituciones que ya operan en municipios como Tekax, Izamal, Pisté, Yaxcabá, Valladolid, Tzucacab y Chikindzonot.

Salud: nuevos hospitales y unidades médicas

En el sector salud, el Gobierno federal mantiene proyectos para ampliar y fortalecer la infraestructura médica de Yucatán.

Entre las obras señaladas se encuentra la construcción del Hospital Agustín O'Horán, además del Hospital General de Ticul.

También se contempla la construcción de una Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Francisco de Montejo, en Mérida, y una nueva unidad médica del Issste en Tixkokob.

Infraestructura y conectividad

En infraestructura, uno de los proyectos estratégicos es el desarrollo del Tren Maya de carga, además de la modernización del Puerto de Altura de Progreso.

El paquete de acciones también contempla trabajos de modernización y construcción de carreteras, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los municipios y fortalecer el traslado de personas y mercancías.

Energía: nuevas centrales eléctricas

En materia energética, se contempla el desarrollo de la Central de Ciclo Combinado Riviera Maya y Valladolid, además de la Central de Ciclo Combinado Elvia Carrillo Puerto, ubicada en Mérida.

Estos proyectos forman parte de las acciones encaminadas a fortalecer la capacidad de generación eléctrica y atender las necesidades energéticas de la región.

Vivienda: más de 72 mil casas proyectadas

En vivienda, se contempla la construcción de 72 mil 800 viviendas a través de la Conavi, Infonavit y Fovissste. Actualmente, estos proyectos registran un avance de 35 por ciento.

Además de la construcción de nuevas viviendas, se reporta la reestructura de 142 mil 500 créditos considerados impagables, con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias que enfrentan dificultades para cubrir sus financiamientos.

A esto se suma la regularización de 6 mil escrituras, como parte de las acciones para brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias yucatecas.

Con este conjunto de programas, obras y acciones, el Gobierno de Yucatán destacó el respaldo de la administración de Claudia Sheinbaum para impulsar proyectos sociales y de infraestructura que buscan generar mayores oportunidades y fortalecer el desarrollo de la entidad.