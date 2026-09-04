Desde Peto hasta Sinaloa: peregrino recorrerá 2 mil 800 kilómetros en bicicleta por la Virgen de Guadalupe

Víctor Manuel Ek González, católico de Peto, se despidió de amigos y familiares y partió desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción con destino a El Rosario, Sinaloa, como parte de una promesa hecha a la Virgen de Guadalupe.

Motivado por su fe y en agradecimiento por la vida, la salud y su familia, el peregrino señaló sentirse entusiasmado por emprender este nuevo recorrido, pues aseguró que lo más importante es cumplir con la promesa que le hizo a la Virgen.

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Explicó que desde hace varios años realiza recorridos en honor a la Virgen de Guadalupe por distintos puntos del Centro del país; sin embargo, en esta ocasión decidió emprender el viaje hacia el Norte, con lo que concluirá su encomienda y posteriormente se retirará de este tipo de peregrinaciones.

Durante el trayecto, tiene previsto visitar diversos santuarios y lugares de tradición religiosa, entre ellos Plateros, Zacatecas; Xicotepec de Juárez; San José de Gracia, Aguascalientes; Chalma y San Juan de los Lagos, entre otros.

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Comentó que realizará todo el recorrido en bicicleta, pues, además de representar el cumplimiento de su promesa, el viaje constituye una manera de agradecer las bendiciones recibidas a lo largo de su vida.

El recorrido será de más de 2 mil 800 kilómetros y, aunque reconoció que representa todo un reto, confió en que, impulsado por la fe y el agradecimiento, logrará llegar a su destino.

De acuerdo con sus planes, espera arribar a El Rosario, Sinaloa, a mediados de octubre, para posteriormente iniciar el recorrido de regreso a su hogar, donde lo espera su familia.

Añadió que aproximadamente para el 12 de diciembre espera estar de nuevo en casa, justo a tiempo para celebrar junto con sus seres queridos a la Virgen de Guadalupe.