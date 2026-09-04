Adulto mayor muere después de un hecho vial entre automóvil y motocicleta en Campeche

Un adulto mayor perdió la vida en la vía pública, presuntamente a consecuencia de un paro cardíaco que sufrió luego de un hecho vial ocurrido entre un automóvil y una motocicleta, situación que le habría provocado una fuerte impresión.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 12, entre 13 y 11, donde se registró el percance entre ambas unidades. Derivado de la situación, el adulto mayor perdió el conocimiento, por lo que testigos solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos del sector salud, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

JGH