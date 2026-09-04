Síguenos

Última hora

Yucatán

Violencia en Mérida: hombre resulta herido tras presunta agresión con machete

Campeche / Sucesos

Adulto mayor muere después de un hecho vial entre automóvil y motocicleta en Campeche

Un adulto mayor perdió la vida tras sufrir un presunto paro cardíaco luego de un hecho vial entre una motocicleta y un automóvil sobre la calle 12, según los primeros reportes.

Por Redacción Por Esto!

4 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Fuerte impresión por accidente habría provocado la muerte de adulto mayor
Fuerte impresión por accidente habría provocado la muerte de adulto mayor / Dismar Herrera

Un adulto mayor perdió la vida en la vía pública, presuntamente a consecuencia de un paro cardíaco que sufrió luego de un hecho vial ocurrido entre un automóvil y una motocicleta, situación que le habría provocado una fuerte impresión.

Elementos de la SPSC detuvieron a un hombre con dosis de presunta droga en la colonia La Peña de Campeche.

Noticia Destacada

Detienen a hombre con presunta droga en la colonia La Peña, en Campeche

Los hechos ocurrieron sobre la calle 12, entre 13 y 11, donde se registró el percance entre ambas unidades. Derivado de la situación, el adulto mayor perdió el conocimiento, por lo que testigos solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos del sector salud, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

JGH

Te puede interesar