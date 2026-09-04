Llevan a juicio en Mérida a mujer acusada de mantener a un perro encadenado, sin alimento y plagado de garrapatas

Una mujer identificada como Nury V.C. fue imputada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, luego de ser señalada por mantener a un perro encadenado y en condiciones que habrían puesto en riesgo su salud.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en el fraccionamiento Serapio Rendón, en Mérida, donde presuntamente la acusada mantenía al animal en la parte frontal de su vivienda, sin las condiciones necesarias para su cuidado.

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Durante la audiencia inicial, celebrada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación expusieron los datos de prueba reunidos dentro de la causa penal 480/2025.

De acuerdo con las investigaciones, entre enero y febrero de 2024, Nury V.C. presuntamente mantuvo atado a un perro mestizo, privándolo de agua y alimento, además de no proporcionarle atención médica ni un espacio adecuado para protegerlo de las inclemencias del tiempo.

La situación habría provocado que el animal sufriera una severa infestación de garrapatas. Según el dictamen pericial veterinario presentado durante la investigación, esta condición lo habría expuesto a enfermedades que podían poner en riesgo su vida.

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Tras la formulación de los cargos, la defensa solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional, por lo que el Juez de Control determinó que será el próximo 8 de septiembre cuando se defina si la mujer será vinculada a proceso.

Mientras se resuelve su situación jurídica, la autoridad judicial impuso medidas cautelares que incluyen la obligación de acudir a firmar mensualmente, la prohibición de salir del Estado y permanecer bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares durante el tiempo que dure el procedimiento.

La imputación no implica que la acusada sea culpable, pues será durante el proceso cuando se determine su responsabilidad conforme a las pruebas presentadas ante la autoridad judicial.