¿Te toca pago? Estas letras cobran la Pensión Bienestar en Yucatán del 7 al 11 de septiembre

El calendario de pagos de los Programas y Pensiones para el Bienestar continúa durante la segunda semana de septiembre de 2026 con los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

En esta etapa, el pago se realizará de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

Noticia Destacada ISSTEY celebrará su 50 aniversario con actividades culturales y una caminata conmemorativa en el Hotel Costa Club

Para quienes tienen programado su depósito del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, estas son las letras que recibirán el recurso y el día en que se verá reflejado en su Tarjeta del Bienestar.

¿Quiénes cobran del 7 al 11 de septiembre?

El calendario establece los siguientes pagos:

Letras D, E y F: lunes 7 de septiembre .

lunes . Letra G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre .

. Letras H, I, J y K: jueves 10 de septiembre .

jueves . Letra L: viernes 11 de septiembre.

De esta manera, las personas cuyo primer apellido comienza con alguna de estas letras deberán estar pendientes de su Tarjeta del Bienestar en la fecha que corresponde.

Noticia Destacada Desde Peto hasta Sinaloa: peregrino recorrerá 2 mil 800 kilómetros en bicicleta por la Virgen de Guadalupe

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

El monto que recibirá cada persona depende del programa al que pertenece. Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, los recursos señalados son: