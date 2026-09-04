Sheinbaum Pardo anuncia tren, 49 mil 800 viviendas y nuevos hospitales para San Luis Potosí

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes 4 de septiembre los resultados de su Segundo Informe de Gobierno correspondientes a San Luis Potosí, como parte de la gira nacional que inició un día antes en Morelos y que recorrerá las 32 entidades del país.

Durante el evento “Honestidad y resultados en San Luis Potosí”, la mandataria explicó que decidió llevar el informe directamente a los estados como parte de un modelo de rendición de cuentas territorial. Antes de llegar a territorio potosino, este viernes estuvo en Zacatecas y posteriormente continuaría hacia Aguascalientes.

Sheinbaum también reiteró que su administración mantiene la continuidad del proyecto iniciado en 2018 y defendió los programas sociales como uno de los principales componentes de su política pública.

¿Cuántas personas reciben Programas para el Bienestar en San Luis Potosí?

La Presidenta informó que 981 mil 576 personas reciben de manera directa algún programa del Gobierno federal en San Luis Potosí.

Entre ellas se encuentran 335 mil 802 adultos mayores que reciben pensión y alrededor de 52 mil personas con discapacidad.

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También reportó 19 mil 532 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, 7 mil 500 becarios universitarios y 85 mil 261 estudiantes de preparatoria con la Beca Benito Juárez.

En el sector agrícola, 56 mil 637 productores reciben Producción para el Bienestar, 51 mil 890 acceden a fertilizantes gratuitos y 16 mil 895 personas participan en Sembrando Vida.

Además, 76 mil 235 mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar, mientras 120 mil estudiantes de secundaria cuentan con beca y 140 mil 800 niñas y niños recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares.

Tren México-San Luis Potosí-Nuevo Laredo avanza como proyecto prioritario

Entre los proyectos de infraestructura, Sheinbaum destacó el tren de pasajeros Ciudad de México-San Luis Potosí-Nuevo Laredo.

La mandataria señaló que el tramo Ciudad de México-Querétaro lleva alrededor de 40% de avance y que también se trabaja en la conexión Monterrey-Nuevo Laredo, mientras se preparan las licitaciones de los tramos restantes.

El objetivo, explicó, es recuperar el transporte ferroviario de pasajeros hacia San Luis Potosí mediante una obra pública.

Gobierno construirá 49 mil 800 viviendas en San Luis Potosí

Sheinbaum anunció la construcción de 49 mil 800 viviendas destinadas principalmente a personas con ingresos menores a dos salarios mínimos.

También informó que 118 mil personas en el estado han resultado beneficiadas con la reestructuración de créditos del Infonavit y Fovissste, además de que se han regularizado cerca de 8 mil escrituras.

En educación, mencionó la construcción de más preparatorias y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Soledad de Graciano Sánchez.

¿Qué obras de salud y agua habrá en San Luis Potosí?

La Presidenta señaló que se encuentra en proceso el Hospital General de Rioverde y anunció que, en coordinación con el gobierno estatal, se construirá un nuevo hospital en Ciudad Valles debido a las condiciones del inmueble actual.

En materia de agua, la Comisión Nacional del Agua trabaja en el acueducto El Peaje-San José, con el objetivo de mejorar el abastecimiento.

También se desarrollan proyectos carreteros como la vía Pachuca-Huejutla-Tamazunchale, la ampliación de Ciudad Valles hacia Tampico y el nuevo libramiento de Matehuala.

Sheinbaum destaca apoyos a comunidades indígenas y mujeres

La mandataria informó que 535 comunidades indígenas y afromexicanas recibieron recursos directos mediante un programa federal.

Además, destacó la operación de 33 Centros Libres para las Mujeres y aseguró que los gobiernos federal y estatal mantienen coordinación en materia de seguridad.

Sheinbaum cerró su intervención al señalar que continuará recorriendo el país durante septiembre para presentar los resultados y proyectos específicos de cada entidad como parte de su Segundo Informe de Gobierno.

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