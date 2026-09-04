UNAM volverá a exámenes presenciales tras fallas en proceso de ingreso en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que los exámenes de ingreso volverán a aplicarse de manera presencial mientras no existan las condiciones necesarias para garantizar un proceso en línea seguro, robusto y confiable.

La decisión se tomó después de que la Comisión Técnica de Personas Expertas presentó sus conclusiones sobre las fallas observadas en el Concurso de Selección a licenciatura 2026/2027-1, realizado bajo una modalidad a distancia.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas reconoció que la Universidad asume los errores que pudieron haberse cometido durante ese proceso y anunció una revisión de la estructura y los mecanismos de ingreso.

¿Cómo serán ahora los exámenes de ingreso a la UNAM?

Eduardo Barzana García, presidente de la Comisión Técnica, explicó que el formato que actualmente ofrece mayores condiciones de seguridad es la aplicación presencial en formato digital asistido por computadora.

Por ello, la recomendación es no utilizar por ahora un examen remoto en línea.

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Lomelí informó que los próximos procesos se realizarán en sedes presenciales y con dispositivos electrónicos precargados, similares a los utilizados en el denominado examen control.

La Universidad también prevé habilitar sedes en distintas regiones del país y en el extranjero para facilitar la participación de aspirantes.

UNAM revisará banco de reactivos y convocatorias

La Comisión recomendó además fortalecer el banco de reactivos mediante procesos de validación y piloteo conforme a prácticas internacionales de evaluación educativa.

Otro punto será revisar las convocatorias de ingreso, ya que este documento establece las reglas del proceso y debe prever con mayor claridad situaciones que puedan surgir durante la aplicación.

También se propuso que exista una sola instancia responsable de coordinar diseño, construcción, calificación, operación y entrega de resultados.

Rectoría anuncia cambios internos

Como parte de los compromisos asumidos, la Rectoría revisará la estructura y procedimientos de la Dirección General de Administración Escolar y de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos.

Además, se plantea crear un comité técnico permanente integrado por especialistas que acompañe y asesore los procesos de evaluación.

#BoletínUNAM Recibe el #RectorLomelí el informe final de la Comisión para revisar el Examen de Ingreso a Licenciatura 2026/2027-1 > https://t.co/W9YzaazAzH pic.twitter.com/ytE1ixH4fa — UNAM (@UNAM_MX) September 4, 2026

Lomelí subrayó que la Universidad debe actuar con autocrítica, transparencia y legalidad, y confirmó que las investigaciones abiertas para deslindar responsabilidades continuarán hasta su conclusión.

La UNAM adelantó que en los próximos días dará a conocer las medidas específicas para poner en marcha estas recomendaciones.

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