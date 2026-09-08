Claudia Sheinbaum regresará a Mérida para presentar su Segundo Informe de Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estaría en Mérida el próximo sábado 12 de septiembre, como parte de la gira nacional que realiza después de presentar su Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, la visita a Yucatán contemplaría un evento en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI; sin embargo, la agenda oficial de la mandataria aún no ha sido confirmada.

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Como parte de esta gira, Sheinbaum recorrería las 32 entidades federativas durante las próximas semanas para presentar un balance de las acciones realizadas durante su segundo año de gobierno.

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En el caso de Yucatán, entre los temas que podrían formar parte de su exposición se encuentran los avances en infraestructura, programas sociales, salud, educación, vivienda y seguridad, así como los proyectos federales que actualmente se desarrollan en la entidad.