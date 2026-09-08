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Toro embiste a un niño en Umán y el video se viraliza en redes sociales

El video muestra cómo varias personas reaccionaron rápidamente para retirar al menor de la zona donde se encontraba el toro.

Por Redacción Por Esto!

8 de sept de 2026

1 min

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Toro embiste a menor durante fiestas patronales de Umán; video muestra el momento de tensión
Toro embiste a menor durante fiestas patronales de Umán; video muestra el momento de tensión / Especial

Un momento de angustia se vivió durante las fiestas patronales de la colonia Santa Elena, en Umán, cuando un menor terminó en medio de una actividad en la que participaban varios toros.

La situación quedó captada en video y posteriormente fue difundida en redes sociales. En las imágenes se aprecia cómo uno de los animales se dirige hacia el niño y termina alcanzándolo, mientras personas que se encontraban cerca reaccionan de inmediato para ayudarlo y alejarlo del toro.

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El episodio provocó preocupación entre quienes presenciaron la escena, debido a que el menor quedó expuesto a un animal de gran tamaño y fuerza. Aunque el incidente generó momentos de desesperación, el niño logró sobrevivir.

La grabación generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, principalmente por la exposición de un menor durante una actividad con toros.

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El caso también abrió nuevamente la discusión sobre las medidas de prevención y control que deben aplicarse para proteger a los asistentes durante celebraciones tradicionales de este tipo.

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