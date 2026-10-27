Ayuntamiento descarta nuevas licencias para el gasoducto en San Damián; Engie desiste de intervenir esa vialidad

El Ayuntamiento de Mérida confirmó que no renovará ni expedirá nuevas licencias de construcción para continuar el gasoducto en calles de la colonia San Damián donde habitantes mantienen su oposición al proyecto. La autoridad también informó que la empresa conocida comercialmente como Engie manifestó su desistimiento de realizar la obra en esa vialidad.

El conflicto se concentró en las calles 13 y 11A, donde se enterraron casi dos km de tubería y las excavaciones alarmaron a los vecinos por su cercanía a viviendas y escuelas. Denunciaron que Engie desvió el proyecto de la avenida 7, ruta original autorizada cerca de la clínica de La Ceiba, hacia calles residenciales sin su consentimiento.

El anuncio se hizo en el primer foro de participación pública ambiental convocado por la Dirección de Desarrollo Urbano en cumplimiento de una resolución judicial obtenida por el colectivo Defensores de San Damián, acompañado por Kanan Derechos Humanos A.C., dentro del juicio de amparo 492/2021.

Noticia Destacada CFE admite que no puede asegurar el fin de los apagones en la Península de Yucatán y acelera trabajos en la red

Sin embargo, el compromiso municipal dejó pendiente aclarar qué infraestructura pudo instalarse durante los años 2021 y 2022 y qué ocurrirá con ella. Ante las preguntas de los habitantes, el Ayuntamiento ofreció realizar una visita para identificar los tramos existentes y determinar las acciones correspondientes, incluido su eventual retiro.

La inspección no es todavía una decisión de extraer las tuberías. Primero deberá establecerse si fueron colocadas y cuál es su extensión.

En el encuentro, realizado en la Central de Orden, Planeación y Desarrollo Urbano, participaron más de 20 vecinos, quienes reiteraron su rechazo al paso de los ductos cerca de sus viviendas.

Los asistentes cuestionaron la manera en que se desarrolló el proyecto y denunciaron que no recibieron información suficiente sobre sus características e implicaciones. También señalaron presuntos engaños e intimidaciones, aunque el material disponible no detalla esos hechos ni incluye una respuesta de la empresa.

Información pendiente

De acuerdo con el colectivo, el foro no cumplió por completo su propósito, pues no se presentaron datos específicos sobre las posibles afectaciones y beneficios del proyecto ni participaron especialistas e instituciones que contribuyeran a explicar sus alcances. Los habitantes solicitaron información técnica que les permita conocer los riesgos, las medidas de seguridad y las consecuencias de la infraestructura que se pretendía instalar en su entorno.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena analiza con empresarios nuevas oportunidades de inversión en Yucatán

Ante los cuestionamientos, el Ayuntamiento se comprometió a convocar una nueva sesión con información suficiente.

Añejo conflicto

El conflicto llegó a tribunales en el 2021, cuando vecinos de San Damián promovieron acciones legales contra autoridades de los tres niveles de gobierno por los permisos otorgados para instalar la infraestructura de gas natural cerca de sus casas.

Según los antecedentes proporcionados, en mayo del 2022 un Tribunal Colegiado ordenó suspender las obras mientras se resolvía el juicio, después que los vecinos impugnaran una decisión que les había negado esa medida cautelar.

En diciembre de ese año, el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán resolvió el amparo 492/2021 y reconoció vulneraciones a los derechos de acceso a la información y participación de la comunidad.

Los integrantes de Defensores de San Damián sostuvieron que cualquier expansión de este tipo de infraestructura debe incluir información clara sobre sus características e impactos, así como mecanismos para que los habitantes de las zonas involucradas participen en las decisiones.