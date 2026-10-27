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Yucatán / Mérida

Inicia la tradicional Muestra Estatal de Altares de Finados 2026 en la Plaza Grande de Mérida

Más de 50 altares de Janal Pixán se exponen en la Plaza Grande de Mérida a cargo de diversos municipios y dependencias.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

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La Muestra de Altares de Janal Pixán en la Plaza Grande
La Muestra de Altares de Janal Pixán en la Plaza Grande / Alejandro Febles

La Plaza Grande de Mérida se convierte en escenario de las tradiciones yucatecas con la Muestra de Altares de Janal Pixán 2026, en la que participan diversos municipios y dependencias del Gobierno del Estado para exhibir las costumbres con las que se honra a los fieles difuntos.

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Alrededor de 50 altares serán instalados en los alrededores de la plaza principal como parte del concurso que cada año reúne a participantes y visitantes en torno a las tradiciones del Día de Muertos en Yucatán.

La exposición será encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y estará abierta al público para que las familias y visitantes conozcan los elementos que distinguen esta celebración, desde la disposición de los altares hasta las expresiones culturales propias de la entidad.

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La muestra forma parte de la programación cultural del Janal Pixán 2026, que contempla también actividades escénicas, conversatorios, talleres y recorridos temáticos en distintos espacios del estado, con el propósito de acercar esta tradición a públicos de todas las edades.

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