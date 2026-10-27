México logra aprobación de resolución contra el tráfico de armas en la ONU; incluye sanciones a empresas

México consiguió la aprobación por unanimidad de una resolución para fortalecer el combate internacional al tráfico ilícito de armas de fuego, durante la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo.

La resolución fue adoptada el viernes 23 de octubre de 2026, en Viena, Austria, como parte de los trabajos realizados entre el 19 y el 23 de octubre.

La propuesta mexicana plantea reforzar las acciones contra la corrupción y el lavado de dinero relacionados con el tráfico de armas, así como promover la responsabilidad penal de las empresas que faciliten estas actividades ilícitas, conforme a los marcos jurídicos aplicables.

¿Qué establece la resolución de México contra el tráfico de armas?

La iniciativa presentada por el Gobierno de México está relacionada con el Protocolo sobre Armas de Fuego, instrumento que complementa la Convención de Palermo.

Entre sus principales planteamientos se encuentra fortalecer la cooperación internacional para enfrentar las operaciones financieras y los mecanismos de corrupción que permiten el tráfico ilegal de armamento.

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También propone avanzar en la responsabilidad penal de las empresas involucradas en la facilitación de estas actividades, además de incorporar nuevas tecnologías para detectar y combatir este delito.

ONU plantea utilizar nuevas tecnologías contra el tráfico ilícito de armas

La resolución también propone fortalecer la recopilación y el análisis de información sobre armas aseguradas, recuperadas o traficadas, con el propósito de identificar patrones delictivos y mejorar las investigaciones internacionales.

Además, contempla el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para facilitar el rastreo del armamento y detectar las redes involucradas en su comercialización ilegal.

Estas medidas buscan fortalecer la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego y la cooperación entre los países que participan en este instrumento.

México impulsa cooperación internacional para frenar el tráfico de armamento

La resolución fue aprobada por consenso durante la conferencia celebrada en Viena. De acuerdo con el registro de Naciones Unidas, México participó en su presentación junto con Honduras y Polonia.

COMUNICADO. "México logra adopción unánime de resolución para fortalecer el combate contra el tráfico de armas de fuego". https://t.co/N2dQiD4T11 https://t.co/CbMkBPsOj5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 27, 2026

El Gobierno mexicano destacó que la iniciativa busca cerrar espacios a las organizaciones criminales que recurren al comercio ilegal de armas para fortalecer sus operaciones.

Con su aprobación, los países participantes establecieron una ruta de cooperación orientada a prevenir el tráfico de armamento, investigar las operaciones financieras relacionadas y mejorar el intercambio de información.

La resolución no establece automáticamente nuevas sanciones penales internacionales, sino que promueve medidas para que los Estados refuercen sus mecanismos de prevención, investigación y aplicación de la ley.

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