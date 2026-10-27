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Transportistas de Quintana Roo finalizan bloqueo en la carretera federal 307

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Transportistas de Quintana Roo mantienen protestas en la carretera federal 307

Alrededor de 30 unidades de transporte permanecieron estacionadas en el acotamiento de la carretera federal 307, a la altura del Parque Xoximilco, sin afectar la circulación durante la mañana del martes.

Por Gabriel Alcocer

27 de oct de 2026

1 min

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Luego de los cierres viales registrados el lunes, representantes del movimiento advirtieron sobre la posibilidad de realizar nuevos bloqueos
Luego de los cierres viales registrados el lunes, representantes del movimiento advirtieron sobre la posibilidad de realizar nuevos bloqueos / Gabriel Alcocer

En tensa calma transcurrió la manifestación de los transportistas de Quintana Roo en el transcurso de la mañana de este martes, con la presencia de aproximadamente 30 unidades, las cuales permanecieron estacionadas en el acotamiento, sin perjudicar la circulación, a la altura del Parque Xoximilco.

En medio de versiones de posibles bloqueos durante este martes, cientos de conductores que utilizan este tramo de la carretera federal 307, se mantuvieron en incertidumbre sobre si la vialidad se encontraba abierta.

En un video, un transportista aseguró que mantendrán su manifestación y que no cederán ante posibles amenazas de las autoridades

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Y es que, la manifestación generó un caos vial el mediodía del lunes, con la participación de 400 camiones, cuando inició esta protesta nacional y la situación se tornó más complicada alrededor de las 6 de la tarde, cuando fueron cerrados por completo los 2 carriles en el sentido de Playa del Carmen hacia Cancún, durante aproximadamente una hora.

Los transportistas se retiraron durante la noche del lunes y en el transcurso de la mañana de este martes, retornaron menos unidades, pero los representantes de este movimiento advirtieron sobre la posibilidad de realizar más bloqueos.

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