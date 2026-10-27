Transportistas de Quintana Roo mantienen protestas en la carretera federal 307

En tensa calma transcurrió la manifestación de los transportistas de Quintana Roo en el transcurso de la mañana de este martes, con la presencia de aproximadamente 30 unidades, las cuales permanecieron estacionadas en el acotamiento, sin perjudicar la circulación, a la altura del Parque Xoximilco.

En medio de versiones de posibles bloqueos durante este martes, cientos de conductores que utilizan este tramo de la carretera federal 307, se mantuvieron en incertidumbre sobre si la vialidad se encontraba abierta.

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Y es que, la manifestación generó un caos vial el mediodía del lunes, con la participación de 400 camiones, cuando inició esta protesta nacional y la situación se tornó más complicada alrededor de las 6 de la tarde, cuando fueron cerrados por completo los 2 carriles en el sentido de Playa del Carmen hacia Cancún, durante aproximadamente una hora.

Los transportistas se retiraron durante la noche del lunes y en el transcurso de la mañana de este martes, retornaron menos unidades, pero los representantes de este movimiento advirtieron sobre la posibilidad de realizar más bloqueos.