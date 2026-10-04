Conagua clausura 25 aprovechamientos irregulares de agua en Yucatán durante 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha clausurado 25 aprovechamientos irregulares de aguas nacionales en Yucatán durante 2026, cinco veces el número que había reportado al concluir febrero, en medio de una ofensiva federal para ordenar concesiones y detectar extracciones que operan fuera de las condiciones autorizadas.

Durante los primeros dos meses del año, la dependencia había informado de cinco clausuras, después de localizar siete pozos de extracción y seis descargas de aguas residuales con irregularidades en distintos puntos de la entidad.

El nuevo corte eleva el acumulado a 25. Esto significa que otras 20 clausuras se incorporaron desde marzo, aunque Conagua no detalló en su informe más reciente en qué municipios ocurrieron, qué volumen de agua estaba involucrado ni la actividad para la que se utilizaba el recurso.

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Tampoco se precisó cuántos de los 25 casos corresponden a pozos que carecían totalmente de concesión y cuántos fueron sancionados por incumplir condiciones de títulos existentes.

Revisan cuánto extraen

Las inspecciones están a cargo del Organismo de Cuenca Península de Yucatán y no se limitan a comprobar la existencia de una concesión.

Los verificadores revisan también la vigencia de los títulos, los volúmenes extraídos, los sistemas de medición y las condiciones bajo las que opera cada aprovechamiento.

Esto permite detectar tanto extracciones sin autorización como usuarios que, pese a contar con documentos, rebasen los volúmenes concedidos o incumplan las obligaciones establecidas.

Las visitas pueden surgir de los propios operativos de vigilancia o de denuncias ciudadanas presentadas ante Conagua. Cuando se

comprueba una infracción, las sanciones pueden incluir multas, clausuras temporales o definitivas e incluso la suspensión o revocación de concesiones y permisos.

Se multiplicaron

El incremento del número de cierres muestra una intensificación de las revisiones durante el año. En marzo, Conagua informó que las inspecciones practicadas durante enero y febrero habían derivado en cinco clausuras en Yucatán.

Al comenzar octubre, el número llegó a 25, por lo que el acumulado es ahora cinco veces mayor.

El organismo no informó cuántas inspecciones realizó para llegar a esas clausuras, por lo que tampoco es posible determinar qué proporción de los aprovechamientos revisados terminó sancionada.

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Ese dato sería relevante para conocer si el incremento obedece principalmente a un mayor número de verificaciones o a una elevada frecuencia de irregularidades entre los usuarios inspeccionados.

Regularizan títulos

La vigilancia ocurre al mismo tiempo que el Gobierno federal abrió una nueva etapa para poner en orden concesiones que perdieron vigencia.

Desde el 16 de julio, determinados usuarios con títulos vencidos entre el 1 de enero de 2009 y esa fecha pueden solicitar su regularización cuando no tramitaron oportunamente una prórroga.

La medida incluye, entre otros, distritos y unidades de riego, ejidos, gobiernos estatales y municipales y personas físicas que cumplan con los límites establecidos de extracción.

El programa permanecerá abierto hasta el 15 de julio del 2027.

Mientras una vía busca incorporar nuevamente a usuarios al régimen legal, la otra mantiene las inspecciones sobre quienes extraen agua sin autorización o incumplen las condiciones de sus títulos.

La información de Conagua deja pendiente una radiografía indispensable: la ubicación de los 25 aprovechamientos clausurados.

Tampoco reveló los volúmenes detectados, el destino del agua ni si alguno de los casos involucraba comercialización. Conocer esos datos permitiría dimensionar el verdadero impacto de las extracciones irregulares y establecer si existe alguna concentración territorial o por actividad económica.

Por ahora, el dato comprobado es que Yucatán pasó de cinco clausuras al cierre de febrero a 25 en el acumulado de 2026, mientras la autoridad federal mantiene simultáneamente inspecciones y un proceso para regularizar concesiones.