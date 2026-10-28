Refuerzan fumigación en panteones de Yucatán por el Día de Muertos

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) intensificó las labores de fumigación en panteones de Mérida y municipios del estado para reducir la presencia de mosquitos durante las celebraciones del Día de los Fieles Difuntos y prevenir enfermedades transmitidas por estos insectos.

El titular de la dependencia, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, informó que el personal del área de Vectores realiza los trabajos como parte de las acciones para controlar los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya, ante la llegada de familias que visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos.

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En Mérida, las labores están programadas para el 28 de octubre en el Cementerio General, el Panteón Florido y Jardines de Paz, mientras que el 29 y 30 de octubre se realizarán en el Cementerio de Xoclán.

La programación también incluye municipios del sur y centro de Yucatán, como Oxkutzcab, Tzucacab, Tixméhuac, Tekax, Akil, Tahdziú, Peto, Ticul, Maní, Dzan, Teabo, Chumayel, Mayapán, Muna, Opichén, Sacalum, Chapab, Mama, Santa Elena y Chacsinkín.

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Asimismo, se contemplan trabajos en Valladolid y sus comisarías, además de otras localidades del estado, como parte de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.