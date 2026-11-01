Motociclista resulta gravemente lesionado tras choque en la Región 248 de Cancún

Un aparatoso accidente vehicular registrado durante la jornada dejó como saldo a un motociclista severamente lesionado y cuantiosos daños materiales, luego de que el conductor de un automóvil particular ignorara el señalamiento de alto preventivo y le cortara la circulación de manera intempestiva en las inmediaciones de la Región 248.

​Los hechos se desencadenaron en el cruce de las avenidas Limonero con Amapolas, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Mar.

Noticia Destacada Conductor volcó su automóvil tras chocar un coche estacionado en la avenida José López Portillo de Cancún

De acuerdo con los primeros informes obtenidos en el lugar de la escena, el presunto responsable conducía un vehículo particular de color negro sobre una de las vías secundarias. Al llegar a la intersección con la avenida principal, el conductor omitió la distancia de seguridad y la luz de alto preventivo, adentrándose a la avenida sin tomar las precauciones correspondientes.

​Esta imprudente maniobra provocó un severo corte de circulación a un motociclista que transitaba en ese momento con total preferencia de paso. Debido a la velocidad y a lo intempestivo del cruce, el tripulante del vehículo de dos ruedas no tuvo margen alguno para esquivar el impacto, estrellándose de lleno contra el costado de la unidad motorizada de cuatro ruedas.

​Tras el fuerte encontronazo, el motociclista salió proyectado varios metros por los aires hasta salir despedido contra la cinta asfáltica, donde quedó tendido con múltiples golpes y laceraciones en diversas partes del cuerpo. ​

Noticia Destacada Camioneta choca contra poste de la CFE y provoca caos vial en el boulevard Colosio de Cancún

Vecinos, peatones y automovilistas que transitaban por la zona y presenciaron el percance solicitaron auxilio de inmediato a través de la línea de emergencias 911. En cuestión de minutos, paramédicos de una empresa privada acudieron a la escena para brindarle los primeros auxilios y la atención prehospitalaria correspondiente, valorando sus heridas y estabilizándolo en el sitio antes de valorar su traslado a un nosocomio.

​Posteriormente, elementos y peritos de la Dirección de Tránsito Municipal hicieron su arribo para tomar conocimiento de los hechos, abanderar el área y evitar otro accidente en la concurrida vía. Las autoridades procedieron a realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades legales, mientras que los vehículos involucrados fueron asegurados para los trámites de ley.