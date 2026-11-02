Prevén lluvias dispersas y temperaturas de hasta 37 grados en Yucatán este lunes 2 de noviembre

La influencia de una vaguada en altura, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno favorecerán lluvias ligeras y moderadas de forma dispersa en municipios de Yucatán, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán entre las 13:00 y las 15:00 horas en municipios del noreste, noroeste y sureste del estado, mientras que en el centro y suroeste se esperan entre las 15:00 y las 18:00 horas.

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En cuanto a las temperaturas, se prevé una tarde muy calurosa, con valores máximos de entre 32 y 34 grados Celsius en la zona costera, así como de 34 a 37 grados en municipios del interior de Yucatán.

El viento predominará del sureste y noreste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

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Asimismo, Procivy indicó que el oleaje en el litoral yucateco será de aproximadamente un metro de altura.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones por las altas temperaturas y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.