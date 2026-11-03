Cecilia Patrón destaca mayor participación y derrama económica por el Festival de las Ánimas en Mérida

El Festival de las Ánimas 2026 generó un impacto positivo en el sector restaurantero de Mérida, donde la mayoría de los establecimientos encuestados reportó un incremento en sus ventas durante las actividades realizadas con motivo de esta celebración. El Paseo de las Ánimas destacó por la actividad comercial que generó entre los negocios ubicados a lo largo de su recorrido.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, dio a conocer los resultados durante su conferencia matutina semanal, en la que destacó que esta edición registró una mayor participación y crecimiento en comparación con años anteriores.

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De acuerdo con los datos presentados, el 84 por ciento de los restaurantes encuestados reportó un aumento en sus ventas durante el festival. La cifra fue mayor entre los establecimientos ubicados en el recorrido del Paseo de las Ánimas, donde el 92 por ciento señaló haber obtenido mejores resultados comerciales durante el evento.

Además, el 90 por ciento de los restaurantes consultados consideró que la edición de este año ha sido la mejor que se ha realizado hasta ahora, lo que refleja la percepción del sector sobre el desarrollo y alcance de las actividades.

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Al respecto, Cecilia Patrón atribuyó el crecimiento del festival a la mayor participación de la ciudadanía y a las acciones de promoción que se realizan fuera de la capital yucateca, las cuales han permitido atraer a más visitantes.

"Ha sido una edición con mayor participación. Ha crecido debido a la promoción que se realiza fuera de Mérida", expuso la alcaldesa.