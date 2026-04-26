Cecilia Patrón reitera apoyo a lesionados por descarrilamiento del tren en el zoológico Centenario de Mérida

Luego del accidente que se registró en el Parque Zoológico Centenario de Mérida, en donde el emblemático trenecito del lugar se descarriló y terminó volcado, Cecilia Patrón, alcaldesa de la capital del estado, afirmó que contactó con las personas lesionadas, que cuentan con el apoyo de su gobierno así como personal.

"Me puse en contacto con Jaime y Laura, el maquinista y la pasajera que resultaron lesionados en el percance del trenecito del Centenario ocurrido el día de hoy".

"Cuentan con todo el apoyo institucional, así como con el mío, para recibir la atención necesaria. Ambos se encuentran en recuperación. Nos mantendremos en comunicación con ellos y daré seguimiento personal a su evolución", detalló la mandataria local, a través de una publicación en sus redes sociales.

De acuerdo con información de la Coordinación Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida, solamente se registraron dos personas lesionadas por el accidente en el zoológico, mientras que la unidad de transporte presentó daños significativos.

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El incidente ocurrió en el tramo de las vías que se encuentran cerca de la entrada principal del Centenario, por lo que de inmediato se llevaron a cabo los protocolos de seguridad para resguardar el perímetro y atender a las personas lesionadas.

Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como por los miembros de la administración del zoológico Centenario y Protección Civil de la ciudad de Mérida.

Cómo medida preventiva, la entrada principal del parque fue cerrada. De acuerdo con el informe del municipio, la situación ocurrió derivada del desprendimiento de la parte delantera del trenecito, conocida como "saca piedras".