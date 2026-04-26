FGR incinera 71 kilos de droga y más de 3 mil objetos del delito en instalaciones militares en Mérida

En un acto protocolario que, más allá de su formalidad, evidencia la persistencia del tráfico de drogas en la entidad, la Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de 71 kilogramos de narcóticos asegurados en distintas investigaciones en Yucatán.

La quema —realizada en instalaciones del 11 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— incluyó cannabis, metanfetamina, cocaína, derivados como Delta 8 y Delta 9 THC, además de aceite de cannabis, semillas y medicamentos controlados. En total, se destruyeron 71 kilos con 409 gramos y 435 miligramos de sustancias ilegales.

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El operativo, encabezado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), contó con la presencia de agentes ministeriales, peritos, autoridades de control interno y testigos de asistencia, quienes certificaron el peso y la autenticidad de los narcóticos antes de su destrucción, en cumplimiento de disposiciones judiciales.

Pero el dato que acompaña la incineración resulta igual de revelador: 3 mil 677 objetos vinculados con actividades ilícitas —entre ellos celulares, básculas grameras, pipas, bolsas de empaque y dispositivos electrónicos— fueron también reducidos a cenizas. Este volumen apunta no sólo al consumo, sino a estructuras de distribución a menor escala que operan en la entidad.

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Estas incineraciones no son un hecho aislado en Yucatán. En los últimos años, la FGR ha realizado eventos similares de manera periódica, con volúmenes variables pero constantes. En 2023 y 2024, por ejemplo, se reportaron destrucciones que oscilaron entre decenas y más de 100 kilogramos de droga, lo que sugiere un flujo sostenido de aseguramientos pese a la percepción de baja incidencia delictiva en la región.

Especialistas en seguridad consultados en coberturas previas advierten que estas cifras suelen representar sólo una fracción del total de sustancias que circulan, ya que dependen directamente de operativos exitosos y denuncias, no del universo real del mercado ilegal.

Aunque Yucatán mantiene indicadores de violencia extremadamente bajos —con apenas 33 homicidios dolosos en todo 2025, la cifra más baja del país—, otros indicadores cuentan una historia distinta.

Durante 2025, la incidencia delictiva creció 29%, alcanzando su nivel más alto en cuatro años con más de 5 mil 300 carpetas de investigación . Incluso en 2026, los delitos repuntaron: solo en enero se registraron 562 ilícitos, frente a 375 un año antes .

El dato de la incineración cobra mayor peso al contrastarse con encuestas de percepción y consumo. En Yucatán, hasta 38% de la población ha presenciado venta de drogas y más de la mitad de los encuestados reconoce consumo de estupefacientes