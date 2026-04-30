Síguenos

Última hora

Yucatán

Conciertos en Mérida: Kenia Os se presentará este viernes 1 de mayo; conoce el setlist completo

Yucatán

Procivy alerta por calor hasta de 46 grados en más de 50 municipios de Yucatán este fin de semana

La ola de calor seguirá afectando en Yucatán este fin de semana, con mayor fuerza el sábado 2 de mayo.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

30 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Se seguirán registrando altas temperaturas en Yucatán
Se seguirán registrando altas temperaturas en Yucatán / Por Esto!

El calor extremo este fin de semana en Yucatán, afectando a más de 50 municipios del estado, entre ellos la ciudad de Mérida, informó Protección Civil (Procivy).

Detalló que este sábado 22 de mayo entre las 14:00 y las 16:00 horas se registrarán las temperaturas más extremas en la entidad.

Se pronostica que este fin de semana la temperatura tendrá un descenso.

Noticia Destacada

¿Cuándo termina la ola de calor 2026? Esta es la fecha en que se refrescará el país

Procivy indicó que en municipios del Centro, Suroeste y Noroeste habrá sensación térmica de 44° a 46° C, y en el Noreste y Sureste rondarán entre 40° y 43° C.

Calor extremo en más de 50 municipios

En más de 50 municipios del estado habrá calor extremo este sábado 2 de mayo en Yucatán, entre ellos las localidades de:

Las autoridades han alertado sobre los niveles extremos de radiación en México

Noticia Destacada

Ola de calor en Yucatán: riesgos de la radiación solar y cómo cuidarte

Mérida, Chocholá, Sotuta, Seyé, Santa Elena, Sanahcat, Sacalum, Peto, Oxkutzcab, Opichén, Muxupip, Muna, Mayapán, Maxcanú, Maní, Mama, Kopomá, Kantunil, Izamal, Huhí, Hoctún, Hocabá, Dzán, Tekantó, Tekal de Venegas, Tecoh, Teabo, Tahmek, Tahdziú, Suma, Sudzal, Cantamayec, Cacalchén, Bokobá, Akil, Acanceh, Abalá, Homún, Cuzamá, Motul, Chumayel, Chapab, Chacsinkín, Yaxcabá, Xocchel, Umán, Tzucacab, Tixmehuac, Tixkokob, Timucuy, Ticul, Teya, Tepakán, Tekit y Tekax.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas previstas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y clara, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Te puede interesar