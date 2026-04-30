Procivy alerta por calor hasta de 46 grados en más de 50 municipios de Yucatán este fin de semana

El calor extremo este fin de semana en Yucatán, afectando a más de 50 municipios del estado, entre ellos la ciudad de Mérida, informó Protección Civil (Procivy).
Detalló que este sábado 22 de mayo entre las 14:00 y las 16:00 horas se registrarán las temperaturas más extremas en la entidad.
Procivy indicó que en municipios del Centro, Suroeste y Noroeste habrá sensación térmica de 44° a 46° C, y en el Noreste y Sureste rondarán entre 40° y 43° C.
Calor extremo en más de 50 municipios
En más de 50 municipios del estado habrá calor extremo este sábado 2 de mayo en Yucatán, entre ellos las localidades de:
Mérida, Chocholá, Sotuta, Seyé, Santa Elena, Sanahcat, Sacalum, Peto, Oxkutzcab, Opichén, Muxupip, Muna, Mayapán, Maxcanú, Maní, Mama, Kopomá, Kantunil, Izamal, Huhí, Hoctún, Hocabá, Dzán, Tekantó, Tekal de Venegas, Tecoh, Teabo, Tahmek, Tahdziú, Suma, Sudzal, Cantamayec, Cacalchén, Bokobá, Akil, Acanceh, Abalá, Homún, Cuzamá, Motul, Chumayel, Chapab, Chacsinkín, Yaxcabá, Xocchel, Umán, Tzucacab, Tixmehuac, Tixkokob, Timucuy, Ticul, Teya, Tepakán, Tekit y Tekax.
Recomendaciones ante el calor extremo
Ante las altas temperaturas previstas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y clara, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.
El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.