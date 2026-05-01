Profepa asegura 34 ejemplares de fauna silvestre en el mercado Lucas de Gálvez de Mérida

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 34 ejemplares de fauna silvestre que eran comercializados sin cumplir con la normatividad vigente en locales del Mercado Lucas de Gálvez, en el centro de la ciudad de Mérida.

La acción se realizó el pasado 24 de marzo, luego de que la dependencia atendiera denuncias ciudadanas sobre la posible posesión y venta ilegal de animales silvestres. Personal de la Profepa llevó a cabo cuatro visitas de inspección en el sitio, donde detectó irregularidades en dos de los establecimientos revisados.

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De acuerdo con el informe oficial, aunque la mayoría de los locales contaban con fauna doméstica, en dos de ellos se encontraron ejemplares de especies silvestres bajo algún estatus de protección, sin que los responsables pudieran acreditar su legal procedencia, como lo establece la Ley General de Vida Silvestre. Ante ello, la autoridad impuso el aseguramiento precautorio de los animales.

En el primer establecimiento fueron asegurados 27 ejemplares: once iguanas verdes (Iguana iguana), cuatro agapornis rosecollis (Agapornis roseicollis), siete agapornis personata (Agapornis personatus) y cinco pinzones cebra (Taeniopygia guttata).

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En el segundo sitio, se decomisaron siete ejemplares más: un azulejo (Passerina cyanea), cuatro aves mariposa (Passerina ciris), un loro frente blanca (Amazona albifrons) y un picogordo degollado (Pheucticus ludovicianus).

La Profepa informó que todos los ejemplares presentan buen estado de salud. En el caso de las aves, detalló que mantienen características normales en su plumaje.

Los animales asegurados en el primer local quedaron bajo depositaría del propio establecimiento, mientras que las aves del segundo fueron trasladadas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para su resguardo.