Revelación de género “a la yucateca” se vuelve viral: pareja anuncia la llega de su bebé con jarana

Una pareja ha causado gran sensación en redes sociales tras anunciar la llegada de su bebé de una manera poco común y muy al estilo yucateco.

Fue el usuario Jhonny Jonas en TikTok quien difundió el video de la revelación de género de su bebé, y junto a su esposa, decidieron hacerlo de forma novedosa bailando jarana yucateca.

Noticia Destacada Pirámide submarina en Yucatán, ¿Mito o realidad? Todo lo que se sabe

En el video la pareja comienza a bailar la tradicional jarana, y al final, el joven subió a una plataforma, donde al continuar bailando, se reveló que esperaba a un niño.

"Y es así como supimos que vamos a tener un príncipe pateando al ritmo de 6/8 del chinito koy koy", mencionó el usuario al compartir su felicidad en redes sociales.

Noticia Destacada ¿Quién es Elisa “La Yuca”? Polémica influencer se vuelve viral por espantar flamingos en Sisal

La revelación de género ha sido una tendencia muy aplicada por las parejas para revelar detalles sobre la llegada de sus bebés, principalmente en padres primerizos.

Este caso se ha viralizado en redes sociales, donde más de 250 mil personas lo han visto, además de que han dejado mensajes de felicitaciones y resaltando la novedosa forma de anunciar la llegada de su bebé.