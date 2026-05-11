Yucatán refuerza cultura vial: SSP advierte riesgos de no usar cinturón de seguridad

Ante el incremento de accidentes viales registrados en Yucatán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó su llamado a los automovilistas para utilizar el cinturón de seguridad, incluso en recorridos cortos.

A través de campañas de prevención y mensajes difundidos en redes sociales, la corporación estatal insistió en que “la seguridad vial comienza con un clic, exhortando a conductores y pasajeros a colocarse el cinturón antes de arrancar el vehículo.

Noticia Destacada Tixkokob inicia el armado de su tradicional ruedo taurino para la fiesta de San Bernardino de Siena

La SSP recordó que además de ser obligatorio conforme al Reglamento de Vialidad del Estado, este mecanismo reduce significativamente el riesgo de lesiones graves durante una colisión.

El exhorto cobra relevancia en medio de un escenario vial cada vez más complejo en la entidad. Tan sólo en el Periférico de Mérida circulan diariamente más de 150 mil vehículos, situación que ha elevado la incidencia de accidentes derivados del exceso de velocidad, distracciones al volante y omisiones básicas de seguridad.

Noticia Destacada Kanasín estará de fiesta del 14 al 24 de mayo en honor a San Isidro Labrador

Como parte de las nuevas estrategias de vigilancia, la SSP anunció recientemente pruebas con cámaras analíticas dotadas de inteligencia artificial capaces de detectar conductas de riesgo en tiempo real, entre ellas el uso del teléfono celular mientras se conduce y la falta del cinturón de seguridad. Se indicó que estas herramientas buscan prevenir accidentes y fortalecer la cultura vial en las principales arterias del Estado.