Kanasín estará de fiesta del 14 al 24 de mayo en honor a San Isidro Labrador

Del 14 al 24 de mayo, Kanasín vivirá entre el estallido de los voladores y el baile de los cientos de jaraneros que asistirán a la fiesta tradicional en honor a San Isidro Labrador, patrono de la comunidad.

La celebración, que ofrecerá 11 días de fe, cultura y alegría, incluirá corridas de toros, bailes, rodeo y una noche de magna vaquería que será amenizada por las agrupaciones musicales Venus y Julián y su orquesta jaranera.

Las actividades comenzarán el jueves 14 con una noche de vaquería en los bajos del Palacio Municipal, donde se llevará a cabo el acto protocolario de coronación de las embajadoras de las festividades.

Noticia Destacada Fiesta de Chumayel se sale de control: videos exponen caos y peleas entre asistentes

El sábado 16, la diversión iniciará desde las 14:00 horas con la orquesta jaranera Noh Be en el campo Alfonso Palma, donde se realizará la primera corrida de toros, a partir de las 17:00 horas.

Más tarde habrá un baile con el grupo Mojado, además de la presentación de los Chicos Malos y una agrupación más.

El domingo 17 se realizarán dos corridas en el campo Alfonso Palma y al día siguiente se tendrá el cuarto festejo taurino.

El martes 19 se dará el esperado duelo de ganaderías, a partir de las 17:00 horas, y el miércoles 20 será la gran corrida de promesas, en la que los jóvenes toreros ofrecerán sus faenas al santo patrono.

Noticia Destacada Cerca de la tragedia en Yaxcabá: coso taurino estuvo a punto de caer con todo y personas

Las actividades continuarán el viernes 22 en punto de las 21:00 horas con la Noche de Rodeo, en la que se presentarán dos grandes bandas musicales, El Conquistador y René y su tamborazo.

El sábado 23 será la sexta corrida, a partir de las 17:00 horas con la presencia de Belén Castorena y luego un gran baile con Armagedón y la banda La Absoluta.

Las actividades populares en honor al milagroso santo finalizarán el domingo 24 con la séptima y última corrida de toros en el campo Alfonso Palma.

Por otra parte, los actos litúrgicos comprenderán gremios, novenarios, procesiones y misas.