Federalización de la salud en Yucatán arrancará con apertura del nuevo Hospital O’Horán de Mérida

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volverá este fin de semana a Yucatán con una gira con anuncios de alto impacto social: la inauguración del nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, la firma del convenio con IMSS-Bienestar que abrirá la puerta a la gratuidad total de los servicios de salud estatales y la entrega de obras para la educación.

Desde Palacio Nacional, la Mandataria adelantó que el domingo se concretará uno de los pasos más relevantes para la federalización del sistema de salud yucateco. “A partir del lunes 18 todos los servicios de salud del Estado de Yucatán serán gratuitos”, afirmó durante su conferencia matutina.

El anuncio coloca a Yucatán en la ruta nacional del modelo IMSS-Bienestar y coincide con la apertura oficial del nuevo O’Horán, un complejo hospitalario que el gobierno federal ha presentado como la obra médica más importante del Sureste mexicano.

La visita presidencial también incluirá actividades en Campeche y un recorrido por Puerto Progreso para revisar los avances del Tren Maya de carga, cuyo inicio parcial de operaciones está previsto para enero del 2027.

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De acuerdo con registros periodísticos y reportes de sus giras oficiales, la visita de este fin de semana sería al menos la sexta ocasión en que Claudia Sheinbaum Pardo acude a Yucatán como Presidenta de México.

Infraestructura médica para el Sureste

El nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, construido al Sur de Mérida, junto al Materno Infantil y cerca del Hospital de la Amistad Corea-México, representa una de las inversiones sanitarias más grandes realizadas en Yucatán en décadas.

El proyecto arrancó en el 2023 con una inversión superior a los 4 mil 700 millones de pesos y fue edificado por ingenieros militares en un terreno de 11 hectáreas.

Aunque las cifras oficiales han variado conforme avanzó el equipamiento del complejo, reportes gubernamentales y médicos señalan que el hospital tendrá entre 300 y más de 600 camas, hasta 16 quirófanos, más de 80 consultorios y 27 especialidades médicas.

El nuevo nosocomio contará además con áreas especializadas en oncología, hemodiálisis, hemodinamia, cuidados intensivos pediátricos y obstétricos, así como equipo médico de última generación, incluyendo resonancia magnética, angiógrafo y tomógrafos de alta resolución.

La propia Presidenta lo describió como “el hospital más grande de América Latina”, mientras que autoridades estatales y federales lo han catalogado como el más importante del Sureste y Centroamérica.

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Más allá del tamaño de sus instalaciones, el nuevo O’Horán busca aliviar una presión histórica sobre el sistema público de salud en la región. El antiguo hospital, ubicado sobre la avenida Itzáes, operó durante años con saturación constante y atendiendo no sólo a pacientes de Yucatán, sino también de Campeche, Quintana Roo e incluso migrantes centroamericanos.

Fin de semana de inauguraciones

De acuerdo con la agenda preliminar, la gira presidencial comenzará este viernes en Campeche y continuará el sábado en Yucatán.

Ese día, Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará a las 10:00 horas un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) en Ciudad Caucel, y posteriormente a las 11:30, la Universidad “Rosario Castellanos” en Kanasín. Más tarde viajará a Progreso para supervisar las obras de ampliación y modernización del Puerto de Altura, e inaugurar un hospital a las 15:30 horas.

La jornada culminará el domingo con la inauguración oficial del nuevo O’Horán y la firma del convenio IMSS-Bienestar junto al gobernador Joaquín Díaz Mena y el director general del organismo, Alejandro Svarch Pérez.

Un cambio de fondo en el sistema de salud

La firma del convenio representa mucho más que un acto protocolario. Con la incorporación de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar, el Estado transferirá gradualmente la operación de servicios médicos federales y estatales para garantizar atención gratuita a personas sin seguridad social.

El anuncio ocurre en medio de una creciente demanda hospitalaria en la región y de reclamos históricos por falta de especialistas, tiempos prolongados de espera y saturación en hospitales públicos.

Para miles de familias yucatecas, la apertura del nuevo O’Horán significa la expectativa de una atención médica más cercana, moderna y menos precaria; para el gobierno federal, se trata de una de las vitrinas más visibles de su apuesta por centralizar y fortalecer el sistema público de salud en el país.

Las más recientes visitas de la Presidenta de forma oficial fueron en septiembre del 2025, cuando encabezó en Xmatkuil un evento relacionado con su Primer Informe de Gobierno. Un mes después, en noviembre del 2025, realizó una gira para supervisar obras del Tren Maya, entregar becas y revisar proyectos educativos en Caucel y Poxilá.