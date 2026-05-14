Mérida apuesta por árboles “Air Pot”: reforestan Circuito Colonias Poniente con tecnología innovadora

Con árboles desarrollados con tecnología que acelera su crecimiento y mejora su supervivencia, el Ayuntamiento de Mérida inició trabajos de reforestación en Circuito Colonias poniente como parte de su estrategia ambiental urbana.

“Supervisamos la llegada de 100 árboles (generados con tecnología Air Pot) que se colocarán en esta zona de alta movilidad de vehículos y personas, y que cada vez cuenta con más habitantes, crecimiento que nos tomamos con responsabilidad generando una mayor cobertura arbórea”, expresó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada.

Con esta intervención, a través de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba), la Comuna continúa impulsando proyectos que mejoran el entorno urbano, fortalecen la biodiversidad, elevan la calidad de vida de las familias y mejoran la infraestructura verde de la ciudad.

Apoyo de la Semarnat

La edil agradeció el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la delegación de Gobernación Federal.

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Son 100 árboles endémicos, balché, anacahuitas , ciricotes y caobas, que crecieron mediante el sistema Air Pot, una tecnología innovadora que se utiliza por primera vez en Mérida y que permite acelerar hasta en un 75% el crecimiento, además de fortalecer su desarrollo radicular.

Fueron distribuidos cada seis metros a lo largo del camellón central, desde la agencia Chevrolet de Pensiones hasta la altura de Tanlum, zona de alta movilidad vehicular y peatonal que continúa creciendo de manera importante.

Los ejemplares permanecerán en los contenedores mientras personal de la Dirección de Servicios Públicos elabora en los próximos días las pocetas apropiadas a su tamaño y ocupen su lugar definitivo

En los próximos días será la selección de otro grupo de árboles que se colocarían la próxima semana en un tramo más de la avenida.

Raíces más fuertes

Cabe recordar que los Air Pots son contenedores especializados diseñados para el cultivo de plantas, cuya estructura favorece un sistema radicular más saludable y eficiente. Entre sus beneficios destacan raíces más fuertes, mejor oxigenación, drenaje óptimo y una mayor absorción de nutrientes, además de evitar raíces enroscadas y reducir los riesgos de humedad y de hongos.

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Este sistema permite que las plantas desarrollen una mejor adaptación al momento de ser trasplantadas en espacios públicos como parques, avenidas y corredores verdes, fortaleciendo así la infraestructura ambiental de la ciudad.

Para garantizar el adecuado mantenimiento de la nueva vegetación en esta zona, se contará con el apoyo de una pipa de Servicios Públicos Poniente con capacidad de 20 mil litros, destinada al riego constante de los árboles plantados.

La munícipe señaló que en este programa se ha apostado por especies frutales, florales para polinizadores, forestales y endémicas de la región, con el objetivo de fortalecer la biodiversidad, embellecer la ciudad y generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la vida cotidiana de las y los ciudadanos.

La administración municipal se prepara para la Cruzada Forestal 2026, que arrancará próximamente con el inicio de la temporada de lluvias y contempla la plantación de 8 mil 500 árboles en 18 días, con la participación estimada de 3 mil 500 voluntarios.