Incendio en parador turístico de Halachó provoca cierre de la carretera Campeche-Mérida

Un incendio registrado este sábado en una palapa del parador turístico de Halachó generó la movilización de cuerpos de emergencia y obligó al cierre de ambos carriles de la carretera federal Campeche–Mérida, debido al humo denso en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1, lo que permitió la rápida intervención de elementos estatales, bomberos y una ambulancia.

Al momento del incidente, había personas en el lugar, por lo que fueron evacuadas de manera preventiva para evitar riesgos. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas.

El incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia; sin embargo, el personal continúa realizando labores de enfriamiento, inspección y descarte de posibles riesgos adicionales en el área afectada.

Como medida de seguridad, la vía permanece cerrada en ambos sentidos, ya que el humo reduce la visibilidad y representa un peligro para los conductores. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, seguir las indicaciones del personal en el sitio y utilizar rutas alternas.