Tren Maya ofrece 20% de descuento para viajar a Cancún por inauguración del Puente Nichupté

El Tren Maya aplicará un descuento del 20 por ciento en viajes con destino a Cancún durante este sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026.

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Esta medida surge en el contexto de la inauguración del Puente Nichupté y la realización de la carrera 5k, eventos que anticipan una importante movilización de visitantes y el aumento en la carga vehicular. La estrategia busca incentivar el uso del sistema ferroviario para disminuir la saturación vial que habitualmente se registra en la zona hotelera durante actividades masivas. El beneficio estará disponible únicamente en rutas provenientes de cualquier estación ubicada en Quintana Roo con llegada a la terminal de Cancún.

La promoción contempla tanto la "Tarifa México" como la "Tarifa Local" en Clase Turista, ampliando las opciones de traslado para residentes y turistas en el Caribe Mexicano. El descuento se dirige específicamente a corredores inscritos en la carrera de Cancún y a asistentes a la apertura del Puente Nichupté.

Para hacer válida la promoción, los deportistas deberán presentar su comprobante oficial de inscripción al adquirir el boleto. En el caso de quienes asistan a la inauguración de la obra vial, solo será necesario "informar el motivo de su viaje en la taquilla".

Autoridades aclararon que el beneficio no estará disponible en plataformas digitales ni compras en línea; el trámite debe efectuarse exclusivamente en los módulos físicos de venta de las estaciones. Asimismo, los espacios están sujetos a la disponibilidad de los convoyes, por lo que se recomienda acudir con anticipación. Los tickets adquiridos con esta tarifa preferencial no permiten modificaciones ni reembolsos.

Con esta iniciativa, se refuerza la conexión ferroviaria desde Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum, permitiendo que los usuarios se desplacen sin depender solo de la Carretera Federal o el transporte terrestre convencional.

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