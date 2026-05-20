Aprovecharon la madrugada: Ladrones vacían por completo una peluquería en Campeche

Daños materiales y el robo de diversos artículos fue el saldo de un atraco registrado en una peluquería ubicada en el barrio de San Román. Delincuentes aprovecharon la madrugada para ingresar al establecimiento y apoderarse de herramientas, equipo de trabajo y dinero en efectivo.

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El hecho fue descubierto por el propietario cuando llegó al local, situado sobre la avenida López Mateos, entre la calle Pedro Moreno, para iniciar sus actividades. En ese momento, se percató de que los ladrones habían entrado por la parte trasera del negocio.

En el sitio fueron halladas ventanas rotas. Además, el dueño notó el faltante de varios ventiladores de pedestal, una caja de herramientas con diversos utensilios de estilismo y dinero en efectivo. Ante el evidente robo, solicitó la intervención de la policía para posteriormente iniciar su proceso legal ante la Fiscalía General del Estado.

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JGH