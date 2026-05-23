¿Sin lana para la licencia? Así puedes tramitarla GRATIS en Yucatán este 2026: requisitos completos

Moverse por Mérida o viajar al interior del estado es una necesidad, pero la billetera no siempre ayuda. Si te urge regularizarte o tramitar tu licencia de conducir por primera vez, saca libreta y bolígrafo porque el Gobierno de Yucatán lanzó un apoyo total para este 2026: licencias de conducir con hasta el 100% de descuento. Sí, leíste bien, completamente gratis para quienes más lo necesitan.

Aquí te contamos quiénes entran en la lista de beneficiarios por el Decreto 143/2025 y qué papeles te va a pedir la SSP para que no te den vueltas en vano.

¿Quiénes entran en el plan de Licencia Gratis en Yucatán este 2026?

No es para todos, pero sí para los sectores que la tienen más complicada en el día a día. Si estás en alguno de estos tres grupos no vas a pagar ni un solo peso por los derechos del trámite durante todo el año (la medida vence el 31 de diciembre de 2026):

Amas de casa: Si te dedicas al hogar, no cuentas con un ingreso fijo y tu economía familiar depende de este apoyo, calificas directo.

Si te dedicas al hogar, no cuentas con un ingreso fijo y tu economía familiar depende de este apoyo, calificas directo. Estudiantes activos: Aplica si estás dándole duro a los libros en escuela pública o privada, pero ojo, necesitas contar con una beca oficial vigente de cualquier dependencia de gobierno.

Aplica si estás dándole duro a los libros en escuela pública o privada, pero ojo, necesitas contar con una beca oficial vigente de cualquier dependencia de gobierno. Desempleados: Si vives en el estado, estás sin trabajo y en las entrevistas te están pidiendo la licencia como requisito obligatorio para contratarte, el estado te subsidia el trámite para que encuentres empleo rápido.

Los "descuentazos" para los que sí trabajan o ya se jubilaron

Si no entras en la gratuidad total, no te agüites. El decreto también contempla rebajas muy buenas (que van desde el 50%) para alivianar el bolsillo de los trabajadores y adultos mayores. Dependiendo de tu situación, estos son los papeles que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) te va a revisar con lupa:

Trabajadores asalariados (Con nómina): Si estás en una empresa formal, te van a pedir tu constancia de inscripción al sistema de seguridad social (IMSS o ISSSTE) y, de cajón, tu último recibo de nómina original.

Si estás en una empresa formal, te van a pedir tu constancia de inscripción al sistema de seguridad social (IMSS o ISSSTE) y, de cajón, tu último recibo de nómina original. Trabajadores independientes o por su cuenta (No asalariados): Si eres de los que se la fletan diario sin un sueldo fijo, necesitas presentar una constancia vigente emitida por tu sindicato o la cooperativa legal a la que perteneces.

Si eres de los que se la fletan diario sin un sueldo fijo, necesitas presentar una constancia vigente emitida por tu sindicato o la cooperativa legal a la que perteneces. Jubilados y Pensionados: Para los abuelitos que ya dieron todo y merecen el descanso, sólo deben llevar el documento oficial que acredite su jubilación y su último comprobante de pago de la pensión.

El tip de oro: ¿Cómo demostrar que eres estudiante, ama de casa o desempleado?

Esta es la duda que todo el mundo tiene en redes sociales porque el Diario Oficial a veces es muy técnico. Para el caso de las amas de casa, estudiantes con beca y desempleados, la SSP tiene sus propios lineamientos internos.

Nuestra recomendación de oro es que antes de hacer fila en los módulos oficiales (como el de la SSP en el Periférico de Mérida o las unidades en el interior del estado), prepares una carta bajo protesta de decir verdad, lleves tus comprobantes de vecindad (comprobante de luz o agua reciente) y, en el caso de los estudiantes, la constancia original de tu beca con sello fresco.

¿Hasta cuándo tengo chance? El beneficio ya está corriendo y se mantiene vigente hasta el último día de diciembre de 2026. Eso sí, no lo dejes para el final; ya nos conocemos y las colas decembrinas en la SSP se ponen de terror. ¡Compártele esta nota al primo o al vecino que anda manejando con el plástico vencido para que aproveche el beneficio!

¿Y qué pasa con las motos? ¿También entran en la licencia gratis?

Si eres de los que se mueve en dos ruedas para ahorrar gasolina, trabajas de repartidor en las aplicaciones o usas tu moto para ir a la chamba en el interior del estado, te tenemos una excelente noticia: ¡El descuento también aplica para las licencias de motociclista!

El decreto del Gobierno del Estado no dejó fuera a los motociclistas. Si eres estudiante con beca, ama de casa sin ingresos fijos o andas desempleado buscando una oportunidad en dos ruedas, puedes tramitar tu licencia de moto completamente gratis (100% de descuento).

Y si eres trabajador activo o jubilado, te llevas tu 50% de descuento de cajón.

Ojo con los requisitos extra para motociclistas: A diferencia de los automovilistas, la SSP se pone más estricta con la seguridad en las motos (y qué bueno, por cómo está el tráfico). Para que no vayas a dar la vuelta en balde al Centro de Servicios Yucatán o a los módulos de Valladolid, toma en cuenta que además de tus papeles de descuento te van a pedir:

Llevar tu propia moto y casco: Te van a hacer una prueba de destreza de manejo ahí mismo. Examen de la vista y de sangre: Si no te sabes tu tipo de sangre, ahí mismo te hacen la prueba con el químico de turno por unos pesos más. El examen teórico: Dale una leída rápida a la Ley de Tránsito del estado, porque si repruebas el examen escrito, no hay licencia gratis ni pagada.

¡Así que ya no hay pretexto para andar jugando al vivo con los antimotines o exponiéndote a que te lleven la moto al corralón! Compártele este dato a tu grupo de WhatsApp de repartidores o amigos motociclistas porque esta info vale oro.

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