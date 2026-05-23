Sube a dos muertos y siete heridos el saldo por la riña en Cereso de Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó la muerte de dos internos tras la riña registrada dentro del Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, un hecho que también dejó siete personas lesionadas, entre ellas un custodio.

De acuerdo con la dependencia estatal, las investigaciones iniciales permitieron identificar a cuatro internos como presuntos responsables de iniciar la agresión que derivó en el fallecimiento de dos personas privadas de la libertad.

La Fiscalía adelantó que en las próximas horas ejercerá acción penal en su contra por los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

El enfrentamiento generó una amplia movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en las inmediaciones del penal, mientras las autoridades penitenciarias y ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido al interior del centro.

¿Qué ocurrió en el Cereso de Ciudad Obregón?

La riña se registró alrededor de las 12:00 horas del viernes dentro del Cereso de Ciudad Obregón. Tras el reporte de la pelea, personal de seguridad activó los protocolos de atención y control al interior del penal.

Como resultado del enfrentamiento, dos internos perdieron la vida y siete personas más resultaron lesionadas. Entre los heridos se encuentra un custodio, quien recibió atención médica junto con el resto de las personas afectadas.

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La Fiscalía de Sonora informó que las indagatorias continúan para determinar cómo inició la agresión, qué objetos fueron utilizados durante la riña y si hubo más personas involucradas en los hechos.

Fiscalía identifica a cuatro presuntos responsables

La FGJ de Sonora señaló que cuatro personas privadas de la libertad fueron plenamente identificadas como quienes habrían provocado la agresión que terminó con la muerte de los dos internos.

La dependencia estatal indicó que procederá penalmente contra los señalados por homicidio y lesiones calificadas, mientras se integran los datos de prueba para presentarlos ante la autoridad judicial.

Fiscalía Informa



En relación a la riña del día de ayer viernes, que se suscitó en el CERESO de Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya tiene identificadas a cuatro internos, personas privadas de la libertad, como presuntos iniciadores de estos… pic.twitter.com/6f6sRET6pg — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 23, 2026

Autoridades investigan condiciones dentro del penal

El caso mantiene bajo revisión la operación del Cereso de Ciudad Obregón, especialmente los protocolos de vigilancia y reacción ante hechos violentos dentro del centro penitenciario.

Las autoridades no han detallado si la riña estuvo relacionada con disputas entre grupos internos, conflictos personales o alguna otra causa. La investigación seguirá abierta hasta establecer responsabilidades y confirmar la mecánica de los hechos.

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