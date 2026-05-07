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Yucatán / Mérida

Fin de semana de conciertos en Mérida: Humbe, t.A.T.u y el 90’s Pop Tour se presentarán del 8 al 10 de mayo

Mérida será sede de cinco conciertos este fin de semana, llenando de emoción a los yucatecos.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

7 de may de 2026

1 min

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El 90's Pop Tour, Humbe y t.A.T.u. llegarán en concierto a Mérida este fin de semana
El 90's Pop Tour, Humbe y t.A.T.u. llegarán en concierto a Mérida este fin de semana / Especial

El mes de mayo tiene programados por lo menos 20 conciertos de diversos artistas, tanto de talla nacional como internacional, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y este fin de semana del 8 al 10 de mayo se tendrán por lo menos cinco de ellos.

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Y es que hasta el momento mayo es el que tiene mayor registro de conciertos del 2026 en Mérida, pues diversos artistas escogieron este mes para sus presentaciones en la ciudad.

Aunque se han agregado diversos conciertos a la lista, debido a los eventos preparados por la Noche Blanca de Mérida y la Fiesta de Mamaá 2026, la lista podría extenderse.

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  • Elefante - viernes 8 de mayo
  • Humbe - sábado 9 de mayo
  • Alex Ubago - sábado 9 de mayo
  • 90's Pop Tour - sábado 9 de mayo
  • t.A.T.u - domingo 10 de mayo

Se prevé que además, en el resto del año se sigan agregando conciertos en la capital yucateca, donde diversos exponentes del momento se presentarán ante sus seguidores de la región.