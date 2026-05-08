Dan la bienvenida a más de 800 profesionales de la salud para el nuevo Hospital O’Horán de Mérida

El nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” se encuentra en la etapa final para su próxima apertura en Yucatán. Como parte de los preparativos, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, encabezaron un encuentro de bienvenida con parte del personal médico, de enfermería y administrativo que se integrará al nuevo nosocomio.

La nueva unidad hospitalaria contará con la incorporación de más de 800 médicas, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, quienes formarán parte de uno de los proyectos hospitalarios más importantes del sureste mexicano.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó que el nuevo O’Horán representa mucho más que infraestructura y equipamiento médico, ya que será un hospital construido con vocación, ética y compromiso humano.

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“A ustedes les toca construir día con día un hospital que esté a la altura de lo que Yucatán y su gente merecen. Háganlo con ética, con vocación y con responsabilidad, pero, sobre todo, háganlo con el corazón”, expresó Díaz Mena ante el personal de nuevo ingreso.

El nuevo O’Horán será el hospital público más grande del sureste

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez afirmó que el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” será el hospital público más grande del sureste del país y de Centroamérica, además del más moderno de toda la red pública de salud en México.

El funcionario federal señaló que el proyecto se encuentra en la última fase antes de iniciar operaciones y destacó que la atención será totalmente gratuita para la población.

“El nuevo O’Horán nace sin cajas, bajo el modelo IMSS-Bienestar, donde la salud es un derecho y donde los mejores servicios estarán disponibles para quienes menos tienen”, indicó.

¿Qué tendrá el nuevo Hospital O’Horán?

El nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” contará con:

Más de 600 camas hospitalarias.

16 quirófanos.

Dos quirófanos robotizados con inteligencia artificial.

Más de 40 especialidades médicas.

Laboratorios inteligentes.

El tomógrafo de mejor resolución en México.

Tecnología médica de última generación.

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Además, las autoridades supervisaron el funcionamiento del robot quirúrgico Versius, considerado tecnología avanzada para cirugías mínimamente invasivas y que será el segundo equipo de este tipo instalado en un hospital público del país.

Beneficiará a más de 600 mil personas en Yucatán

Con la puesta en marcha del nuevo hospital, se fortalecerá la atención médica especializada y la capacidad hospitalaria en Yucatán, beneficiando directamente a más de 600 mil personas.

El nuevo O’Horán ofrecerá atención médica integral, universal y gratuita, sin cobros ni trámites de pago para los pacientes, consolidando además el tercer nivel de atención médica en el estado.

El coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Yucatán, Juan Carlos Arana Reyes, informó que continúan los últimos preparativos para poner en marcha el hospital, mientras que la directora del nosocomio, María Teresa Zapata Villalobos, llamó al personal a asumir con responsabilidad esta nueva etapa en la historia de la salud pública en Yucatán.

En representación del personal médico, Valeria Ferrer Pacheco expresó el compromiso de brindar atención humana y de calidad a las familias yucatecas.

El nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” será una de las obras de salud más importantes en la historia reciente de Yucatán y busca dignificar los servicios médicos para miles de familias del estado.