Capturan a perros que causaron la muerte de venados y borregos en el Zoológico Centenario de Mérida

Después del ataque de una jauría de perros ferales que mataron a seis animales en el Parque Zoológico Centenario, la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal informó que mantienen monitoreo a grupos de canes que rondan cerca del recinto, lo que llevó a la capturen de tres animales que presuntamente estuvieron involucrados en el hecho.
Se informó que estos animales ya se encuentran bajo vigilancia y supervisión de las autoridades municipales.
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Según explicaron, la búsqueda se concentra en una zona donde se han identificado, al menos, tres predios en los que suelen refugiarse perros, algunos de ellos abandonados y otros habitados por particulares.
Además, se indicó que hay registro de unas dos a tres jaurías que deambulan cerca del zoológico.
Los tres ejemplares asegurados fueron trasladados al Centro Municipal de Atención Animal, donde permanecen bajo observación mientras se determina si cuentan con propietario o si forman parte de los ferales que habita en la zona.
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Estos tres canes serán sometidos a una evaluación integral antes de definir si pueden ser rehabilitados y puestos en adopción.
Los perros ferales son animales domésticos (Canis lupus familiaris) que han perdido todo contacto y dependencia de los humanos.