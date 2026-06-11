Detectan daños estructurales menores en dos edificios de Mérida tras el sismo de 6.1 en el Caribe

El sismo de magnitud 6.1 registrado en el Mar Caribe y perceptible en Mérida y diversos municipios del estado dejó afectaciones estructurales menores en dos establecimientos del Centro Histórico, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

Aunque el movimiento telúrico generó momentos de incertidumbre y obligó a activar protocolos de evacuación en dependencias gubernamentales, empresas y edificios públicos, el saldo fue favorable, ya que no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración.

La Presidenta Municipal detalló que las afectaciones se limitaron principalmente al desprendimiento de fragmentos de cornisas en inmuebles ubicados en el primer cuadro de la ciudad, situación que fue atendida por personal de Protección Civil y otras áreas del Ayuntamiento.

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Patrón Laviada señaló que este tipo de fenómenos deben llevar a la población a fortalecer la cultura de prevención, pues aunque Yucatán históricamente ha sido considerado una zona de baja actividad sísmica, los recientes eventos muestran la necesidad de estar preparados.

“Esto de los sismos es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta todos los yucatecos y los meridanos, porque si bien esta era una zona considerada no sísmica, hoy va cambiando esta realidad y tenemos que estar muy atentos”, expresó.

Desalojos ordenados

Destacó que la respuesta de las instituciones y de la ciudadanía permitió realizar evacuaciones ordenadas en distintos puntos de la ciudad, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

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Respecto a los daños en algunos edificios del Centro Histórico, explicó que no pueden atribuirse exclusivamente al movimiento telúrico. Señaló que las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas han contribuido al deterioro de estructuras antiguas, favoreciendo filtraciones y acumulación de humedad que debilitan elementos arquitectónicos como cornisas y fachadas.

En ese sentido, indicó que existe una combinación de factores que pudo haber provocado los desprendimientos reportados tras el sismo, especialmente en inmuebles con varios años de antigüedad.