Frenan ecocidio en Cuxtal: clausuran predio por desmonte ilegal en media hectárea en la Reserva Ecológica

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio dentro de la Reserva Ecológica Cuxtal, en la comisaría meridana de San Pedro Chimay, luego de detectar actividades ilegales de desmonte que afectaron más de 5 mil metros cuadrados de vegetación y suelo dentro del Área Natural Protegida.

El operativo se realizó en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal de la administración de la reserva, como parte de las acciones permanentes de inspección y vigilancia ambiental en esta zona considerada uno de los principales pulmones verdes de Mérida.

Noticia Destacada Profepa frena ecocidio en Yucatán: Clausuran predio en Umán por desmonte ilegal de selva

Durante la diligencia, las autoridades identificaron trabajos de remoción de vegetación realizados presuntamente sin autorización ambiental, por lo que se procedió a colocar sellos de clausura en el predio y asegurar la maquinaria pesada utilizada en las labores de desmonte.

La Profepa informó que las afectaciones detectadas comprometen tanto la cobertura forestal como las condiciones naturales del suelo en una superficie superior a los 5 mil metros cuadrados, dentro de un ecosistema estratégico para la recarga de acuíferos y la conservación ambiental en el sur de la capital yucateca.

Importancia ecológica

La Reserva Cuxtal abarca más de 10 mil hectáreas y representa una de las zonas de mayor importancia ecológica para Mérida, debido a que resguarda selva baja, cenotes, fauna silvestre y áreas clave para la captación de agua que abastece parte de la ciudad.

En los últimos años, organizaciones ambientales y habitantes de comunidades cercanas han advertido sobre la presión inmobiliaria y la expansión irregular que amenaza distintas áreas de conservación dentro de la reserva, particularmente en comisarías del Sur meridano.

Noticia Destacada Relleno sanitario de Kanasín vuelve a operar al 100% tras cumplir medidas de la Profepa

Ante ello, las autoridades reiteraron que cualquier intervención dentro del polígono protegido requiere permisos ambientales específicos y evaluaciones previas, especialmente cuando se trata de desmontes, cambios de uso de suelo o movimientos de maquinaria pesada.

El operativo, señalaron las autoridades, busca reforzar la vigilancia ambiental y enviar un mensaje preventivo a particulares y desarrolladores para evitar daños irreversibles al ecosistema.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para informarse sobre la normatividad vigente antes de realizar cualquier actividad dentro de la Reserva Cuxtal, a fin de prevenir sanciones administrativas y afectaciones ambientales permanentes.