Ejidatarios de Mérida dan ultimátum por lío de tierras: amenazan con derribar obras construidas en sus terrenos

Ejidatarios de Cinco Colonias advirtieron que podrían derribar los pies de casa construidos en el polígono Roble Agrícola si en un plazo de 45 días las autoridades estatales no resuelven el conflicto por la propiedad de 18 hectáreas que, aseguran, pertenecen al núcleo agrario desde hace más de siete décadas.

Encabezados por Wilfrido Nahuat, los inconformes realizaron ayer un plantón frente al Palacio de Gobierno y posteriormente ante el Palacio Municipal de Mérida para exigir el pago o compensación por los terrenos que actualmente son objeto de lotificación y comercialización.

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Durante la manifestación, los ejidatarios recordaron que el Gobernador les ofreció apoyo cuando estaba en campaña, compromiso que, aseguran, no se ha materializado. “Han pasado dos años y el problema sigue creciendo. Nosotros votamos por él y ahora venimos respetuosamente a solicitar su intervención en un conflicto que afecta a más de 350 ejidatarios de Cinco Colonias”, expresaron.

Los manifestantes sostienen que las 18 hectáreas en disputa forman parte del patrimonio ejidal y cuentan con documentación que acredita su propiedad desde 1950.

Exigen acuerdo legal

Según señalaron, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) comercializa los predios mediante lotes habitacionales, pese a que el comisariado ejidal posee escrituras y documentos que, afirman, respaldan la legítima propiedad de las tierras.

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Los inconformes denunciaron además que en la zona se construyen pies de casa sobre predios de 5 m de frente por 20 de fondo, situación que consideran irregular mientras no exista un acuerdo formal con el ejido. “No vamos a permitir que continúen las obras si no existe el pago o una permuta legalmente establecida”, señalaron.

Compararon esta situación con otros conflictos históricos relacionados con tierras ejidales en la capital yucateca, entre ellos los terrenos que ocupa el Aeropuerto Internacional.