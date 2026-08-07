Presidenta Sheinbaum Pardo revela nuevas líneas de investigación por caso Ayotzinapa; podrían derivar en más detenciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que las autoridades federales trabajan sobre nuevas líneas de investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las cuales podrían derivar en más detenciones conforme avancen las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia matutina de este viernes 7 de agosto de 2026 en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la investigación ha sido revisada con nuevas herramientas que permiten profundizar en evidencias recopiladas desde los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El pronunciamiento ocurre un día después de la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Sheinbaum reiteró que su captura no responde a una motivación política, sino a las diligencias realizadas por la FGR dentro del expediente de Ayotzinapa.

¿Cuáles son las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa?

Sheinbaum explicó que una parte importante del nuevo trabajo consiste en analizar con mayor profundidad los registros de comunicaciones telefónicas realizadas durante la noche de la desaparición de los estudiantes y en los momentos posteriores.

Las investigaciones buscan reconstruir conexiones entre llamadas, determinar qué personas tuvieron comunicación, establecer horarios y frecuencia de los contactos e identificar posibles relaciones entre los distintos involucrados.

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La presidenta señaló que los expedientes contienen numerosos testimonios y registros telefónicos que ahora pueden ser examinados mediante herramientas diferentes a las utilizadas durante las primeras etapas de la investigación.

El Gobierno federal ya había informado previamente que se encontraba realizando una revisión exhaustiva del caso y fortaleciendo la Fiscalía Especial encargada de las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas.

“Son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”, expresó Sheinbaum.

Video del autobús 1531, otra pieza clave en la investigación

Las nuevas diligencias también se concentran en lo ocurrido con el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, en el que viajaba parte de los estudiantes.

La unidad se detuvo frente al Palacio de Justicia de Iguala durante la noche de los ataques. Las grabaciones de cámaras ubicadas en esa zona se han convertido nuevamente en un elemento relevante dentro de las investigaciones.

La FGR sostiene que nuevas evidencias y testimonios contradicen la explicación inicial sobre la inexistencia de esos videos por supuestas fallas del sistema de vigilancia. La Fiscalía investiga ahora si las grabaciones fueron ocultadas o destruidas deliberadamente y qué autoridades pudieron haber participado en esos hechos. La eventual responsabilidad de las personas señaladas deberá determinarse judicialmente y bajo el principio de presunción de inocencia.

Esta línea ha cobrado mayor relevancia durante 2026. En marzo también se reportó la detención y posterior vinculación a proceso de una exfuncionaria de Guerrero presuntamente relacionada con la destrucción de material de videovigilancia del caso.

¿Habrá más detenciones por la desaparición de los 43 normalistas?

Sheinbaum dejó abierta esa posibilidad al señalar que las diferentes líneas de investigación pueden conducir a nuevas órdenes de aprehensión.

La mandataria adelantó además que próximamente se realizará una conferencia de prensa para explicar con mayor detalle las carpetas abiertas y los avances alcanzados por las instituciones responsables, siempre que la situación procesal permita divulgar esa información.

El Gobierno sostiene que la prioridad continúa siendo determinar qué ocurrió con los estudiantes y localizar a los jóvenes. La desaparición de los normalistas sigue sin esclarecerse completamente después de casi 12 años; únicamente se han identificado restos de tres de ellos.

#MañaneraDelPueblo. Se analizan con nuevos métodos las evidencias que se tienen en el caso Ayotzinapa y se siguen líneas de investigación como es el caso del quinto autobús del Palacio de Justicia de Iguala, que derivó en la detención de Ángel Aguirre, informa @Claudiashein pic.twitter.com/vU62cL6OWF — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 7, 2026

Sheinbaum promete mantener comunicación con familias de Ayotzinapa

La presidenta aseguró que su administración mantendrá el diálogo con las madres y padres de los estudiantes y que los avances serán comunicados con transparencia conforme lo permitan las investigaciones.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa mantiene abierto el seguimiento institucional del expediente, cuya revisión ha incluido nuevas búsquedas, investigaciones ministeriales y demandas de acceso a documentación relacionada con los hechos.

Sheinbaum insistió en que las recientes detenciones son parte de una investigación más amplia y que el objetivo central permanece sin cambios: conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, sancionar a quienes resulten responsables y localizar a los estudiantes.

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