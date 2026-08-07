Vecino de Champotón limpia coladera ante falta de mantenimiento

Ante la demora para emprender trabajos de limpieza, un ciudadano fue captado la mañana de este jueves realizando trabajos de limpieza en una coladera por la calle 12 en la colonia Lázaro Cárdenas, en Champotón.

Utilizando una pala y un rastrillo tipo araña, el honorable señor procedió a retirar el fango y las hojas secas que obstruyen las rejillas y cunetas de dicha vialidad.

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Bartolo Yescas comentó que a menudo realiza estos trabajos debido a que su calle se llena de agua en esta temporada de lluvias. Además, aseguró que los trabajos de limpieza son poco recurrentes.

“Aquí el Ayuntamiento de Champotón viene sólo dos o tres veces al año a realizar trabajos de mantenimiento”, destacó.

— No es una exageración, señor. Se le preguntó. Es la verdad —afirmó con determinación el declarante, al tiempo en que continuaba retirando la basura en la coladera ubicada cerca de su domicilio.