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Vecino de Champotón limpia coladera ante falta de mantenimiento

Un vecino de la colonia Lázaro Cárdenas en Champotón realizó trabajos de limpieza en una coladera ante la falta de mantenimiento municipal.

Por Jorge May

7 de ago de 2026

1 min

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Acción ciudadana: Bartolo Yescas retira fango y basura en la Lázaro Cárdenas
Acción ciudadana: Bartolo Yescas retira fango y basura en la Lázaro Cárdenas

Ante la demora para emprender trabajos de limpieza, un ciudadano fue captado la mañana de este jueves realizando trabajos de limpieza en una coladera por la calle 12 en la colonia Lázaro Cárdenas, en Champotón.

Utilizando una pala y un rastrillo tipo araña, el honorable señor procedió a retirar el fango y las hojas secas que obstruyen las rejillas y cunetas de dicha vialidad.

Se prevé que las lluvias se desplacen hacia el sur de Champotón y Ciudad del Carmen.

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Bartolo Yescas comentó que a menudo realiza estos trabajos debido a que su calle se llena de agua en esta temporada de lluvias. Además, aseguró que los trabajos de limpieza son poco recurrentes.

“Aquí el Ayuntamiento de Champotón viene sólo dos o tres veces al año a realizar trabajos de mantenimiento”, destacó.

— No es una exageración, señor. Se le preguntó. Es la verdad —afirmó con determinación el declarante, al tiempo en que continuaba retirando la basura en la coladera ubicada cerca de su domicilio.

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