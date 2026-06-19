Marea roja enciende las alertas antes de las vacaciones de Verano en Yucatán; crearán comité de vigilancia

A unas semanas del inicio del periodo vacacional de verano, el Gobierno del Estado formalizó la creación del Comité de Seguimiento y Evaluación de Florecimiento Algal Nocivo en Yucatán, un organismo que reunirá a dependencias estatales y federales, instituciones académicas y especialistas para monitorear y atender la presencia de la marea roja en las costas de la entidad.

El decreto que da origen al nuevo órgano fue publicado el pasado miércoles en el Diario Oficial del Estado y entró en vigor ayer. En el documento se reconoce que el fenómeno se ha presentado de manera periódica en los últimos años y que representa un riesgo ambiental, económico y de salud pública que requiere una respuesta coordinada.

El propio decreto señala que una de las principales causas que favorecen la aparición de los florecimientos algales nocivos es el incremento de la contaminación orgánica que se infiltra a través de las corrientes subterráneas. Esa carga de nutrientes propicia la prolife-ración de determinadas especies de microalgas microscópicas.

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La denominada marea roja es un fenómeno natural que consiste en la multiplicación masiva de microalgas, tóxicas o no tóxicas, que se acumulan en grandes cantidades y pueden teñir el agua de tonalidades rojizas, cafés o verdosas. Además de alterar el ecosistema marino, algunas especies producen toxinas que afectan a la fauna y pueden representar un peligro para las personas que consumen moluscos u otros organismos contaminados.

También puede provocar disminuciones importantes de oxígeno en el agua, un proceso conocido como hipoxia, que ocasiona mortandad de peces y otras especies marinas. Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) han advertido en diversas ocasiones que el deterioro de la calidad del agua y el incremento de nutrientes provenientes de actividades humanas favorecen este tipo de eventos en la costa yucateca.

¿Cómo funcionará?

De acuerdo con el decreto, el comité funcionará como un órgano colegiado de coordinación y apoyo técnico. Entre sus principales atribuciones se encuentran definir las acciones de respuesta ante la presencia de florecimientos algales, emitir recomendaciones sustentadas en evidencia científica, establecer medidas urgentes y dar seguimiento a su cumplimiento.

El organismo será encabezado por el gobernador del Estado o la persona que éste designe. Participarán representantes de las secretarías estatales de Gobierno, Salud, Bienestar, Pesca, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Rural, Economía, Turismo, Seguridad Pública, Ciencia y Protección Civil.

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Asimismo, se integrarán autoridades federales como las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comi-sión Nacional de Acuacultura y Pesca.

En el ámbito académico y científico participarán la UADY. la UNAM, el Cinvestav, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables y el Instituto Tecnológico de Conkal.

El comité también podrá convocar a especialistas e invitados que aporten información relevante para la toma de decisiones. Todos los cargos serán honoríficos y sus integrantes deberán sesionar al menos dos veces al año o cuando las circunstancias lo ameriten. Su instalación deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días hábiles.

La creación de este organismo ocurre después de los episodios registrados el año pasado, cuando investigadores del Cinvestav confirmaron la presencia de florecimientos algales en aguas yucatecas y, posteriormente, el Gobierno estatal declaró oficialmente la marea roja el 12 de agosto en una franja de aproximadamente 117 kilómetros. Concluyó el 11 de septiembre.