Fiesta de San Sebastián Mérida 2026: conoce los eventos, conciertos y actividades del 7 al 9 de agosto

El Barrio de San Sebastián en Mérida se prepara para recibir a familias y visitantes durante sus tradicionales celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción 2026, una de las fiestas religiosas y populares más esperadas de la capital yucateca.

Como cada año, la fiesta de San Sebastián reunirá actividades religiosas, eventos ganaderos, música en vivo y espectáculos tradicionales que atraerán a cientos de personas de distintos puntos de Mérida y Yucatán para disfrutar de las costumbres del barrio.

Durante varios días, habitantes y visitantes podrán participar en un programa que combina la devoción a la Virgen de la Asunción con expresiones culturales como la vaquería, la música regional y la tradicional quema de toritos.

Programa de actividades de las fiestas de San Sebastián Mérida 2026

Viernes 7 de agosto: música, toritos y luces artificiales

Las actividades iniciarán el viernes 7 de agosto con una noche musical en el Campo de Sóftbol de San Sebastián, donde a partir de las 8:30 de la noche se presentará:

Addalberto y Trovafusión

Jazz y Pop Mexicano

Gira 2026

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La jornada continuará con uno de los momentos más esperados por las familias yucatecas: la presentación de los tradicionales toritos y luces artificiales, un espectáculo que forma parte de la identidad de las fiestas populares del barrio.

Sábado 8 de agosto: concierto de Sonora Santanera y Sonora Dinamita

Para el sábado 8 de agosto, la celebración contará con una noche de música tropical con la presentación de:

La Sonora Santanera Nueva Generación

La Inolvidable Sonora Dinamita

El evento busca reunir a vecinos y visitantes en una velada de baile y convivencia dentro de las fiestas patronales de San Sebastián.

Domingo 9 de agosto: magna vaquería y música yucateca

El domingo 9 de agosto se realizará la tradicional Magna Vaquería en el campo de San Sebastián, organizada por el gremio de Matarifes.

Durante la jornada se contará con la participación de la Orquesta Jaranera Juan Torres y su Trombón de Oro, encargada de poner el ritmo con música tradicional yucateca.

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Quema de toritos de San Sebastián: fecha y dónde será

Una de las actividades más esperadas de las fiestas será la tradicional quema de los toritos de San Sebastián, programada para el lunes 10 de agosto de 2026.

El espectáculo se realizará al finalizar la misa, en el campo de béisbol del parque de San Sebastián, donde familias y visitantes podrán disfrutar de una noche llena de luces, tradición y convivencia.

La quema de toritos tendrá una duración aproximada de más de una hora y representa uno de los momentos más emblemáticos de estas celebraciones, al reunir elementos de la cultura popular yucateca con la participación de la comunidad.